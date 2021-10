Hollywood có đang thay đổi cái nhìn về phụ nữ gốc Á?

Những tín hiệu vui

Từ 2018-2019, dịch vụ phát hành phim trực tuyến Netflix đã ủy quyền cho Sáng kiến USC Annenberg Inclusive Initiative nghiên cứu “chấn chỉnh nội dung các kịch bản phim” do nó sản xuất để thực hiện cam kết “tăng dần sự hòa nhập chủng tộc/dân tộc”. Báo cáo cho thấy các vai chính hay đồng vai chính do người gốc Châu Á đảm nhận chỉ đạt tỷ lệ 4% và 7%. Tương tự, báo cáo của Trung tâm Phụ nữ trong Truyền hình chuẩn bị cho mùa giải thưởng 2019-2020, sau khi kiểm tra các kênh truyền hình cáp và các dịch vụ cung cấp phim trực tuyến đã phát hiện ra, phụ nữ châu Á đã chiếm 8% số nhân vật nữ chính trên truyền hình, tăng 1% so với mùa trước. Báo cáo UCLA-Hollywood Diversity 2021 Report – Film (Đa dạng của UCLA-Hollywood năm 2021 – Phim), dựa vào 185 bộ phim chiếu rạp và phát hành qua các dịch vụ trực tuyến năm 2020, cũng ghi nhận sự gia tăng vai trò của người châu Á đến mức gần bằng tỷ lệ dân số cộng đồng này tại Hoa Kỳ, trong đó phụ nữ vượt qua nam giới.

Những phim như Killing Eve đã kể những câu chuyện mới mẻ về phụ nữ châu Á

Nhiều phụ nữ châu Á hành nghề tại Hollywood cũng nhận thấy sự thay đổi. Phim truyền hình và phim điện ảnh hiện đang miêu tả các nhân vật châu Á với nhiều sắc thái. Chỉ trong hai năm trở lại đây, các bộ phim như The Half of It, The Farewell, Always Be My Maybe, Shadow and Bone, Never Have I Ever, PEN15, Kung Fu, Plan B, Devs, Nora from Queens, The Babysitter's Club, bộ ba phim To All the Boys, và Killing Eve chung tay kể những câu chuyện mới mẻ về phụ nữ châu Á với sự xem nhẹ nguồn gốc chủng tộc. Ngay cả trong hai bộ phim đậm chất tình dục như Never Have I Ever, PEN15, thay vì các nhân vật nữ bị điều khiển bởi “mặc định” kiểu cũ, họ được phép kiểm soát tình dục của họ theo cách riêng. Không còn nghi ngờ gì nữa là có nhiều cách để tăng tỷ lệ đại diện châu Á trong phim và tăng số kịch bản nội dung châu Á tại Hollywood.

Tương lai cho phụ nữ Mỹ gốc Á trên màn ảnh