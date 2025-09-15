Hojlund tỏa sáng rực rỡ, MU bị nguyền rủa

Hojlund trước đây từng chơi ở Ý cho Atalanta, nơi anh đã thuyết phục Quỷ đỏ bỏ ra 64 triệu bảng Anh ban đầu để có được chữ ký của mình hai năm trước. Hojlund đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong mùa giải khi vào sân thay người trong chiến thắng 3-0 của Đan Mạch trước Hy Lạp trong kỳ nghỉ quốc tế.

Bây giờ, Hojlund đã trở lại Napoli và ghi bàn chỉ sau 14 phút trong chuyến làm khách đến Fiorentina, nâng tỷ số lên 2-0. Đội của HLV Antonio Conte đã giành chiến thắng 3-1, với cựu ngôi sao của Manchester City, Kevin De Bruyne, cũng ghi bàn.

Mặc dù Hojlund đã ghi bàn trong các trận đấu tại Champions League cho MU, người hâm mộ "quỷ đỏ" vẫn phải chờ đợi 1.027 phút để Hojlund ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League vào Ngày tặng quà năm 2023. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi những người hâm mộ trung thành của Old Trafford phản ứng mạnh mẽ với bàn thắng sớm của tuyển thủ Đan Mạch cho Napoli.

"Bàn thắng ra mắt Napoli của Hojlund, MU bị nguyền rủa rồi", một người hâm mộ nói. Người thứ hai than thở: "Hojlund ghi bàn ngay trong trận ra mắt ư? Ôi trời, chúng ta bị nguyền rủa rồi". Người thứ ba than thở: "MU bị nguyền rủa thật rồi." Một người khác hỏi: "Vậy vấn đề là ở MU à?".

Sau trận đấu, HLV Conte đã ca ngợi tiền đạo mới của mình, nói đùa rằng Napoli ký hợp đồng với Hojlund vì Scott McTominay đã thành công sau khi chuyển đến từ Old Trafford mùa trước. "Hojlund mới chỉ 22 tuổi, chúng tôi đã có được cậu ấy từ Manchester United. Điều đó đã mang lại may mắn cho chúng tôi khi chúng tôi làm điều tương tự với McTominay", HLV Napoli nói với Sky Sport Italia, "Chúng tôi biết rõ phẩm chất của Hojlund. Cậu ấy có tiềm năng lớn và có thể tiến bộ. Bạn có thể thấy Hojlund là một chàng trai có triển vọng lớn".