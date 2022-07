Hỏi vay 1 tỷ đồng qua mạng, bị lừa gần 2,5 tỷ đồng

Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Minh Thành (sinh năm 1994, trú tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh biên lai gửi tiền giả và chào mời người vay trên mạng Internet của Võ Minh Thành.



Công an thị xã Phú Mỹ đã phối hợp Phòng An ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp điều tra, xác định Võ Minh Thành có dấu hiệu nghi vấn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu gồm sổ sách, thẻ sim điện thoại, máy vi tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay tiền online.