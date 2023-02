Hội trại thủ lĩnh - sân chơi lý thú của sinh viên Việt Nam tại Anh

Với chủ đề "Vượt qua để trưởng thành" (Overcome to Become), Leader Camp 2023 hướng đến khuyến khích, tạo động lực để các bạn trẻ mở rộng tầm nhìn, vượt qua vùng an toàn để theo đuổi mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo trẻ, cũng như nhấn mạnh đây là một quá trình học tập, trong đó thất bại là điều tự nhiên trên con đường trưởng thành và hướng tới thành công.

Với chủ đề này, Leader Camp 2023 gồm hai cuộc thảo luận với tên gọi “Sự trỗi dậy của tuổi trẻ” (The Rise of Youth) và "Làm thế nào để xây dựng và phát triển một dự án từ ý tưởng?" (How to build a project from scratch and prosper it). Tại các cuộc thảo luận, 3 diễn giả, là những sinh viên đang theo học bậc đại học hoặc sau đại học tại ở Anh và có những dự án thành công trong lĩnh vực kinh doanh hoặc xã hội, đã chia sẻ những trải nghiệm, bài học thất bại và thành công trong hành trình khám phá bản thân, phát huy khả năng sáng tạo và khởi xướng để tìm ra hướng đi cho riêng mình.