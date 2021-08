'Hỏi tiêm phòng chưa, nhấn phím 1' là tin giả

Thông tin giả đang lan truyền chóng mặt trên các mạng xã hội là sai sự thật

VAFC khuyến cáo người dân và cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả nêu trên, khi có yêu cầu hỗ trợ liên quan dịch bệnh hãy gọi ngay cho đường dây nóng của chính quyền địa phương, ngành y tế, công an và lực lượng chức năng khác.



Vụ việc trên sẽ được chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



Theo Sở TT&TT TPHCM, thời gian qua, trên không gian mạng lan truyền nhiều thông tin giả, tin sai sự thật, mang tính chất xuyên tạc, xâm phạm tình hình trật tự - xã hội và gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.



Trước tình trạng này, Sở TT&TT TPHCM đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các chủ tài khoản, kênh mạng xã hội có hành vi vi phạm pháp luật để góp phần đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giai đoạn cao điểm tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TPHCM.



Sở TT&TT đã phối hợp với Công an Thành phố, các Cục thuộc Bộ TT&TT thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng.



Cụ thể, các cơ quan chức năng đã gỡ bỏ 112 bài viết trên tài khoản mạng xã hội, 182 videos trên kênh Youtube, 17 videos trên ứng dụng Tiktok có nội dung sai sự thật, xuyên tạc sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.



Sở TT&TT phối hợp với Trung tâm xử lý tin giả - Bộ TT&TT xác minh và công bố 3 tin giả liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; chuyển 4 trường hợp cho Bộ TT&TT xử phạt theo thẩm quyền.



Từ tháng 4/2021 đến nay, Sở TT&TT đã tiến hành xử phạt 15 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 122,5 triệu đồng, trong đó, xử phạt về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc sự thật là 7 trường hợp; chia sẻ thông tin gây hiểu lầm, hiểu sai nội dung, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 là 8 trường hợp.



Bên cạnh biện pháp xử lý hành chính, Sở TT&TT phối hợp với các cơ quan chức năng TPHCM xử lý 2 vụ án hình sự liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nói trên.