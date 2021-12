Hội thảo trực tuyến về can thiệp rối loạn phát triển

Hội thảo "Can thiệp rối loạn phát triển dựa trên bằng chứng khoa học" lần thứ 3 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến thông qua nền tảng Zoom, không giới hạn số lượng thành viên tham gia.

Trong cuộc hội thảo lần thứ 3, các nhà khoa học sẽ thảo luận về cơ sở lý luận và thực tiễn về các phương pháp can thiệp dựa trên bằng chứng khoa học; vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ can thiệp rối loạn phát triển; vấn đề đạo đức hành nghề trong can thiệp rối loạn phát triển; phối hợp liên ngành nhằm can thiệp rối loạn phát triển.