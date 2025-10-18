Hội thảo Kafi Insight 2025 - Kiến tạo tư duy đầu tư toàn diện trong chu kỳ tăng trưởng mới

Hơn 200 nhà đầu tư và chuyên gia tham dự sự kiện của Chứng khoán Kafi.

Hội thảo quy tụ hơn 200 khách mời là các chuyên gia, doanh nhân và nhà đầu tư, cùng nhau chia sẻ góc nhìn toàn diện về hành trình đầu tư trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc “đầu tư để sinh lời”, Kafi Insight hướng tới triết lý đầu tư để an tâm, nơi mỗi quyết định tài chính được soi chiếu từ ba góc độ: hiểu thị trường, quản trị tài sản và hành động thông minh.

Hiểu thị trường – Xác lập điểm tựa tăng trưởng

Mở đầu chương trình, chuyên gia Kafi đã mang đến bức tranh vĩ mô toàn cảnh qua chuyên đề “Thị trường & điểm tựa tăng trưởng”. Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng của khu vực với GDP dự báo tăng hơn 8%, lạm phát kiểm soát ở mức dưới 3,5% và cán cân thương mại tiếp tục thặng dư.

Chuyên gia Kafi mở đầu với bức tranh vĩ mô, nhấn mạnh Việt Nam là điểm sáng tăng trưởng.

Chuyên gia cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang hội tụ bốn yếu tố tạo nên nền tảng bền vững cho một chu kỳ tăng trưởng mới: kinh tế tăng trưởng nhanh với chính trị ổn định, cải cách thể chế từ định hướng tới hành động cụ thể, nâng hạng thị trường, và sự tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.