Hội thảo Kafi Insight 2025 - Kiến tạo tư duy đầu tư toàn diện trong chu kỳ tăng trưởng mới

Hội thảo quy tụ hơn 200 khách mời là các chuyên gia, doanh nhân và nhà đầu tư, cùng nhau chia sẻ góc nhìn toàn diện về hành trình đầu tư trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc “đầu tư để sinh lời”, Kafi Insight hướng tới triết lý đầu tư để an tâm, nơi mỗi quyết định tài chính được soi chiếu từ ba góc độ: hiểu thị trường, quản trị tài sản và hành động thông minh.
Hiểu thị trường – Xác lập điểm tựa tăng trưởng
Mở đầu chương trình, chuyên gia Kafi đã mang đến bức tranh vĩ mô toàn cảnh qua chuyên đề “Thị trường & điểm tựa tăng trưởng”. Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng của khu vực với GDP dự báo tăng hơn 8%, lạm phát kiểm soát ở mức dưới 3,5% và cán cân thương mại tiếp tục thặng dư.
Chuyên gia cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang hội tụ bốn yếu tố tạo nên nền tảng bền vững cho một chu kỳ tăng trưởng mới: kinh tế tăng trưởng nhanh với chính trị ổn định, cải cách thể chế từ định hướng tới hành động cụ thể, nâng hạng thị trường, và sự tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.
Ông Trịnh Duy Viết – Giám đốc Chiến lược, Chứng khoán Kafi, nhận định: “Khi các yếu tố vĩ mô, cải cách và dòng vốn hội tụ, Việt Nam có cơ sở để bước vào chu kỳ phát triển mới – nơi niềm tin thị trường được củng cố và định giá sẽ phản ánh đúng tiềm năng tăng trưởng”.
Phần mở đầu đã khẳng định một thông điệp xuyên suốt: hiểu thị trường là bước đầu tiên để tối ưu tài sản, bởi chỉ khi nắm rõ bối cảnh, nhà đầu tư mới có thể hoạch định chiến lược dài hạn một cách đúng đắn.
Quản trị tài sản – Tối ưu tài chính dài hạn
Tiếp nối là phiên tọa đàm “Quản trị tài sản toàn diện” với sự tham gia của bà Ngô Vũ Minh Châu và ông Dương Việt Hà – đại diện Ngân hàng Quốc tế VIB, cùng ông Hồ Quốc Thảo từ Kafi. Nội dung buổi trao đổi xoay quanh cách xây dựng và quản lý tài chính cá nhân theo từng giai đoạn của cuộc đời – từ giai đoạn tạo nền, tăng tốc đến bảo toàn tài sản.
Bà Ngô Vũ Minh Châu, Giám đốc Quản lý Đối tác Khách hàng Ưu tiên VIB, chia sẻ: “Tài chính cũng như cuộc đời, có ba chặng chính. Ở mỗi giai đoạn, nếu chọn đúng sản phẩm và giữ kỷ luật, tài sản không chỉ tăng trưởng mà còn được bảo vệ cho thế hệ sau”.
Cùng góc nhìn vận hành dòng vốn, ông Dương Việt Hà - Giám đốc Phòng Kinh doanh, Khối Nguồn vốn & Ngoại hối VIBcho rằng, trong bối cảnh lãi suất duy trì ổn định và dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư mới, nhà đầu tư cần có một kế hoạch tài chính dài hạn và tầm nhìn chuyển dịch tài sản rõ ràng. “Không chỉ dừng lại ở việc tối ưu lợi nhuận ngắn hạn, điều quan trọng là phải nhìn thấy con đường dài hơi hơn – nơi dòng vốn và tài sản được chuẩn bị để sẵn sàng chuyển đổi sang những kênh đầu tư, thậm chí là các loại tài sản bằng ngoại tệ, nhằm đa dạng hóa và bảo toàn giá trị trong tương lai”, ông Hà chia sẻ.
Và như ông Hồ Quốc Thảo – Giám đốc Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính, Chứng khoán Kafi đúc kết, nhu cầu quản lý tài sản của mỗi nhà đầu tư tuy đa dạng, nhưng các sản phẩm tài chính hiện đại trên thị trường Việt Nam hiện nay đã có thể đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu đó.Điều quan trọng nhất, theo ông, là mỗi người cần hiểu rõ mình đang ở đâu trong hành trình tài chính, để bắt đầu lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất cho chính mình và gia đình.
Hành động thông minh – Nắm bắt cơ hội trong ngắn hạn
Khép lại hành trình 360°, phiên tọa đàm “Chiến lược ngắn hạn – Cơ hội bứt tốc” tập trung bàn về cách chuyển hóa phân tích thành hành động đầu tư hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa được nâng hạng thị trường – một bước ngoặt lớn với dòng vốn ngoại.
Các chuyên gia Ông Trịnh Duy Viết – Giám đốc Chiến lược, Chứng khoán Kafi và Ông Nguyễn Minh Đức – Phó Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh, S&I Ratingcùng thống nhất rằng, cơ hội mới đang mở ra rõ ràng cho những nhà đầu tư biết kết hợp chiến lược và công cụ. Ba hướng tiếp cận nổi bật được chia sẻ gồm: định vị nhóm ngành dẫn dắt sau nâng hạng, lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, và ứng dụng chứng quyền cùng sản phẩm phái sinh để phòng vệ rủi ro.
Ông Duy Viết nhận định: “VN-Index hiện giao dịch quanh mức P/E 15,5 lần – tương đương trung bình mười năm qua. Với đà tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn ngoại quay trở lại, Việt Nam đang sẵn sàng cho một mặt bằng định giá cao hơn”.
Theo ông Nguyễn Minh Đức, việc nâng cao chuẩn tín nhiệm doanh nghiệp và tính minh bạch của thị trường sẽ là yếu tố then chốt giúp dòng vốn đầu tư phát triển bền vững trong chu kỳ tới.
Tư duy toàn diện – Hành trình đồng hành cùng nhà đầu tư Việt
Kết thúc trong không khí sôi nổi và cởi mở, Kafi Insight 2025 để lại nhiều dư âm tích cực cho cộng đồng đầu tư. Ba phần nội dung – từ bức tranh vĩ mô, quản trị tài sản, đến chiến lược hành động – đã khắc họa trọn vẹn triết lý “Đầu tư 360°” mà Kafi theo đuổi: đầu tư không chỉ để sinh lời, mà còn để kiến tạo sự an tâm và chủ động tài chính cho mỗi giai đoạn cuộc sống.
Thông qua chương trình, Chứng khoán Kafi tiếp tục khẳng định vai trò người đồng hành chiến lược cùng nhà đầu tư Việt Nam – những người đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với tư duy toàn diện, tự tin và bền vững hơn bao giờ hết.