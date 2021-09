'Hội thánh của Đức chúa trời mẹ' tái xuất ở Huế, lôi kéo học sinh tham gia

Cụ thể, tại phòng số 5, khu nhà trọ 4/47 Lương Văn Can (phường An Cựu, TP. Huế), công an phát hiện 3 người gồm Hồ Rin (SN 1993); Lê Thị Khánh Huyền (SN 1996, cùng tạm trú tại đường Lương Văn Can) và Hoàng Thị Kim L. (SN 2003, học sinh, trú tại phường Thủy Dương, TX Hương Thủy) đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép theo "Hội thánh của Đức chúa trời mẹ".

Rin và Huyền thuê nhà trọ ở TP. Huế để tổ chức sinh hoạt "Hội thánh của Đức chúa trời mẹ" trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế phát hiện, thu giữ 3 quyển kinh thánh, khoảng 200 bì thư đựng tiền dâng lễ, số tiền hơn 66 triệu đồng cùng nhiều phương tiện, máy móc khác.

Khai thác dữ liệu trên máy tính của đối tượng Rin, cơ quan chức năng cũng phát hiện thêm nhiều file dữ liệu dùng để truyền đạo, giảng dạy về "Hội thánh của Đức chúa trời mẹ", danh sách dâng lễ vật của các thành viên.