Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương Quốc Anh tổ chức chương trình hỗ trợ thông tin cho du học sinh mới

Tham dự sự kiện có: Bà Trần Hương Ly, Bí thư thứ nhất phụ trách công tác giáo dục và lưu học sinh của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland; ban chấp hành các Đại sứ quán khu vực của SVUK; ban chấp hành của các Hội sinh viên Việt Nam tại các thành phố, khu vực trên toàn Vương quốc Anh cùng 300 lượt tham gia của các học sinh, sinh viên đến từ 62 trường THPT và Đại học trên toàn lãnh thổ Vương quốc Anh và các tân sinh viên chuẩn bị nhập học.

Đối tượng hướng đến của chương trình là các bạn du học sinh, tân sinh viên nhập học kỳ tháng 9/2021 hoặc tháng 1/2022, đang có nhu cầu sang Anh trong thời gian tới.

Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Lo lắng về việc chuẩn bị hành trang sang Anh và băn khoăn làm thế nào để thích nghi với đời sống sinh hoạt, học tập bên nước bạn luôn là tâm lý chung của tất cả mọi người, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp kéo theo nhiều thay đổi về thủ tục và lối sống.

Hiểu được điều này, SVUK đã tổ chức sự kiện PRE-DEPARTURE 2021 với chủ đề "Start your journey with SVUK" (Bắt đầu cuộc hành trình của bạn với SVUK) nhằm cung cấp các thông tin thiết thực, hữu ích liên quan đến việc du học tại Anh và những thay đổi do dịch COVID-19, giúp các bạn học sinh và tân sinh viên chuẩn bị tốt nhất có thể và tự tin bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Đây cũng là cơ hội để các bạn tân sinh viên tham gia gặp gỡ, giao lưu với các bạn du học sinh khác và học hỏi kinh nghiệm từ các các sinh viên đi trước.

SVUK Pre-departure là sự kiện thường niên của SVUK nhằm trang bị kiến thức cần thiết về môi trường học tập, sinh sống tại xứ sở sương mù, đồng thời tạo cơ hội cho tân sinh viên gặp gỡ và giao lưu với cộng đồng người Việt tại nơi mình sẽ theo học.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trần Hương Ly, Bí thư thứ nhất phụ trách công tác giáo dục và lưu học sinh của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland, dẫn lại số liệu của Bộ Giáo dục Anh cho biết có khoảng 3.800 học sinh, sinh viên Việt Nam đăng ký nhập học mới mỗi năm, đóng góp vào tổng số 12.000 sinh viên Việt Nam ở nước này. Năm 2020, do dịch bệnh COVID-19 nhiều sinh viên Việt Nam đã trở về nước nhưng vẫn tham gia học online theo các chương trình của các trường đại học Anh và sẽ quay lại trường vào năm nay.

Bà Trần Hương Ly nhấn mạnh: "Các sinh viên Việt Nam thực tế được đánh giá rất cao, nhiều bạn tốt nghiệp xong đã làm việc tại những công ty, tập đoàn đa quốc gia lớn như Google, Microsoft hay HSBC. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về lực lượng sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh. Đại sứ quán cam kết sẽ đồng hành cùng SVUK trong mọi hoạt động, sẵn sàng bảo hộ công dân trong các tình huống khẩn cấp và khó khăn.”

Bà Trần Hương Ly, Bí thư thứ nhất phụ trách công tác giáo dục và lưu học sinh của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland phát biểu tại chương trình.

Thông báo về tình hình dịch bệnh tại Vương quốc Anh, bà Ly cho biết Anh đã thực hiện tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 cho 70% người trưởng thành và sẽ tiếp tục tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi và trẻ em. Anh đã công bố tình trạng trở lại bình thường từ ngày 19/7/2021. Vì vậy hoạt động giáo dục, học tập sẽ diễn ra bình thường trong năm học tới. Tuy nhiên sinh viên Việt Nam khi sang học tập cũng cần tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch của Chính phủ Anh. Trước khi sang du học, sinh viên cần kiểm tra sức khỏe, mang theo thuốc cho các bệnh mãn tính vì dịch vụ y tế công vẫn đang quá tải, đồng thời luyện tập, giữ gìn sức khỏe và đăng ký tiêm chủng theo quy định và độ tuổi.

Bí thư thứ nhất Trần Hương Ly hy vọng các sinh viên Việt Nam sẽ luôn hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống, phát huy phong trào và sức mạnh của thanh niên Việt Nam tại Anh. Đồng thời cũng nhắc nhở các em sinh viên luôn đặt việc học tập lên hàng đầu và tuân thủ các quy định, pháp luật của Vương quốc Anh.

Thay mặt Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương Quốc Anh (SVUK), bạn Lê Thị Tố Uyên, Chủ tịch Hội gửi lời cảm ơn tới Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã luôn hỗ trợ Hội và các bạn sinh viên. Sự ưu tiên của Đại sứ quán với các hoạt động sinh viên luôn là nguồn động lực lớn lao để các thế hệ người trẻ tiếp tục cống hiến và đóng góp vào các hoạt động không chỉ của người Việt Nam tại Anh mà còn là với nước sở tại.

Bạn Lê Thị Tố Uyên, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương Quốc Anh (SVUK) phát biểu tại sự kiện.

Sự kiện “SVUK Pre-Departure 2021” đã cung cấp kiến thức và giải đáp thắc mắc về những vấn đề liên quan đến du học Anh từ các thủ tục trước khi bay như visa, thủ tục nhập cảnh, quy định cách ly; thông tin về tình hình COVID-19; kinh nghiệm sinh sống và học tập tại Anh... cho các tân sinh viên.

Các tân sinh viên nhận xét chương trình “SVUK Pre-Departure 2021” đã phần nào giúp họ giảm bớt tâm lý lo sợ và trở nên tự tin hơn khi bắt đầu một chặng đường mới, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tạo ra nhiều thay đổi trong chính sách và quy định nhập cảnh.