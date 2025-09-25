'Hồi sinh' công trình bỏ không thành resort tại gia giữa phố thị

Thúy Hiền| 25/09/2025 06:30

Một căn biệt thự song lập từng hoàn thiện nội thất rồi để trống suốt 7 năm. Khi được cải tạo, nó không chỉ được “hồi sinh” mà còn trở thành một “resort tại gia” giữa lòng thành phố. Với tinh thần thô mộc làm chủ đạo, công trình mở ra một không gian nghỉ dưỡng, nơi gia chủ có thể sống chậm, hít thở và tận hưởng sự an yên mỗi ngày.

Chủ nhân của biệt thự song lập tại Starlake không còn muốn ở chung cư, quyết định trở về với ngôi nhà đất, mong muốn cải tạo toàn diện: từ mặt tiền cho tới từng không gian bên trong.

img-1757909233650-1758076620245.jpg

Thách thức lớn nhất đến từ khung thô cố định của biệt thự khu đô thị, khi không thể thay đổi cấu trúc. Trong giới hạn đó, để đáp ứng trọn vẹn mong muốn của gia chủ KTS lựa chọn can thiệp ở mặt đứng và kết cấu công năng.

img-1757909235566-1758076622748.jpg
img-1757909232808-1758076619186.jpg

Ở mặt đứng, các mảng trang trí được và các hệ cửa được thay đổi, hệ mái cũ được cắt bỏ toàn bộ, bổ sung thêm sân và không gian phụ trợ trên thượng.

img-1757909235041-1758076622066.jpg
img-1757909233192-1758076619804.jpg

Bên trong chỉ giữ lại mặt bằng và tái thiết các khu công năng. Đập bỏ toàn bộ tường ngăn, giảm mật độ từ 2,5 phòng/sàn còn 2 phòng/sàn tăng diện tích sử dụng và độ thông thoáng. Thay đổi hiện trạng thang bộ, thêm thang máy để thuận tiện cho việc di chuyển. Cơi nới phần bếp cho nhu cầu sử dụng, thay thế vào khu vực sân sau trước đây.

16.jpg

Tầng một của biệt thự là không gian cho những sinh hoạt chung bao gồm: sảnh + phòng khách, bàn ăn + mini bar, phòng lưu trữ, khu vực bếp, phòng ngủ cho giúp việc và khu vực vệ sinh. Giữ nguyên mặt bằng mở và chỉ ngăn chia nhẹ nhàng các phân khu bằng cách vòm cửa cong, kết hợp với các cửa sổ lớn mở ra sân vườn, toàn bộ không gian tầng một thông thoáng và luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

16.jpg
2.jpg
7-1.jpg
12.jpg
15-2.jpg
11-1.jpg
23-2.jpg
18-1.jpg
6.jpg

Tầng hai và tầng ba là không gian của sự riêng tư. Tại tầng hai, phòng ngủ của bà và phòng ngủ Master cho vợ chồng chủ nhà được sắp xếp đối diện thông qua một hành lang chung, đủ xa cho những khoảnh khắc riêng tư nhưng cũng đủ gần cho những thời điểm cần thiết. Từ phòng ngủ Master, gia chủ có thể bước ngay ra không gian ban công cảm nhận nắng, gió, cây xanh và khoảnh khắc thư giãn tức thì.

32-1.jpg
28.jpg
27.jpg
phong-ba-1.jpg
phong-ba-4.jpg
img-1757909232377-1758076618570.jpg
img-1757909231616-1758076617257.jpg

Tầng ba là hai phòng ngủ của hai con gái chủ nhà, hai phòng ngủ được ngăn cách bởi phòng thờ ở giữa. Mọi thiết kế được chú ý để tránh việc phạm phong thủy theo văn hóa thờ cúng của người Việt đồng thời đảm bảo sự thoải mái tiện nghi cho các thành viên nhỏ.

ngu-cgai-nho-8.jpg
ngu-cgai-nho-2.jpg
phong-tho-2.jpg

Thêm vào diện tích sử dụng là không gian phụ trợ trên tầng thượng được dùng như phòng giặt phơi riêng biệt. Không gian lưu trữ tại đây tương đối lớn với các hệ tủ kín.

phong-giat-2.jpg
phong-giat-1.jpg

Về mặt thẩm mỹ, công trình lựa chọn kết hợp giữa phong cách Modern Farmhouse và Transitional để tạo nên sự giao thoa giữa hiện đại, rộng rãi, tiện nghi với cổ điển, ấm cúng. Từ ngoài vào trong, tổng thể kiến trúc - nội thất là sự nhất quán rõ ràng về hình khối, đường nét, màu sắc, chất liệu và chất cảm. Không những đảm bảo tính mới mẻ của một cuộc cải tạo toàn diện mà còn tạo ra một không gian sống giàu cảm tính như chính cá tính của gia chủ.

Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/hoi-sinh-cong-trinh-bo-khong-thanh-resort-tai-gia-giua-pho-thi-post1779241.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/hoi-sinh-cong-trinh-bo-khong-thanh-resort-tai-gia-giua-pho-thi-post1779241.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bất động sản
            'Hồi sinh' công trình bỏ không thành resort tại gia giữa phố thị
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO