'Hồi sinh' công trình bỏ không thành resort tại gia giữa phố thị

Chủ nhân của biệt thự song lập tại Starlake không còn muốn ở chung cư, quyết định trở về với ngôi nhà đất, mong muốn cải tạo toàn diện: từ mặt tiền cho tới từng không gian bên trong.
Thách thức lớn nhất đến từ khung thô cố định của biệt thự khu đô thị, khi không thể thay đổi cấu trúc. Trong giới hạn đó, để đáp ứng trọn vẹn mong muốn của gia chủ KTS lựa chọn can thiệp ở mặt đứng và kết cấu công năng.
Ở mặt đứng, các mảng trang trí được và các hệ cửa được thay đổi, hệ mái cũ được cắt bỏ toàn bộ, bổ sung thêm sân và không gian phụ trợ trên thượng.
Bên trong chỉ giữ lại mặt bằng và tái thiết các khu công năng. Đập bỏ toàn bộ tường ngăn, giảm mật độ từ 2,5 phòng/sàn còn 2 phòng/sàn tăng diện tích sử dụng và độ thông thoáng. Thay đổi hiện trạng thang bộ, thêm thang máy để thuận tiện cho việc di chuyển. Cơi nới phần bếp cho nhu cầu sử dụng, thay thế vào khu vực sân sau trước đây.
Tầng một của biệt thự là không gian cho những sinh hoạt chung bao gồm: sảnh + phòng khách, bàn ăn + mini bar, phòng lưu trữ, khu vực bếp, phòng ngủ cho giúp việc và khu vực vệ sinh. Giữ nguyên mặt bằng mở và chỉ ngăn chia nhẹ nhàng các phân khu bằng cách vòm cửa cong, kết hợp với các cửa sổ lớn mở ra sân vườn, toàn bộ không gian tầng một thông thoáng và luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
Tầng hai và tầng ba là không gian của sự riêng tư. Tại tầng hai, phòng ngủ của bà và phòng ngủ Master cho vợ chồng chủ nhà được sắp xếp đối diện thông qua một hành lang chung, đủ xa cho những khoảnh khắc riêng tư nhưng cũng đủ gần cho những thời điểm cần thiết. Từ phòng ngủ Master, gia chủ có thể bước ngay ra không gian ban công cảm nhận nắng, gió, cây xanh và khoảnh khắc thư giãn tức thì.
Tầng ba là hai phòng ngủ của hai con gái chủ nhà, hai phòng ngủ được ngăn cách bởi phòng thờ ở giữa. Mọi thiết kế được chú ý để tránh việc phạm phong thủy theo văn hóa thờ cúng của người Việt đồng thời đảm bảo sự thoải mái tiện nghi cho các thành viên nhỏ.
Thêm vào diện tích sử dụng là không gian phụ trợ trên tầng thượng được dùng như phòng giặt phơi riêng biệt. Không gian lưu trữ tại đây tương đối lớn với các hệ tủ kín.
Về mặt thẩm mỹ, công trình lựa chọn kết hợp giữa phong cách Modern Farmhouse và Transitional để tạo nên sự giao thoa giữa hiện đại, rộng rãi, tiện nghi với cổ điển, ấm cúng. Từ ngoài vào trong, tổng thể kiến trúc - nội thất là sự nhất quán rõ ràng về hình khối, đường nét, màu sắc, chất liệu và chất cảm. Không những đảm bảo tính mới mẻ của một cuộc cải tạo toàn diện mà còn tạo ra một không gian sống giàu cảm tính như chính cá tính của gia chủ.