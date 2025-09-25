'Hồi sinh' công trình bỏ không thành resort tại gia giữa phố thị

Chủ nhân của biệt thự song lập tại Starlake không còn muốn ở chung cư, quyết định trở về với ngôi nhà đất, mong muốn cải tạo toàn diện: từ mặt tiền cho tới từng không gian bên trong.

Thách thức lớn nhất đến từ khung thô cố định của biệt thự khu đô thị, khi không thể thay đổi cấu trúc. Trong giới hạn đó, để đáp ứng trọn vẹn mong muốn của gia chủ KTS lựa chọn can thiệp ở mặt đứng và kết cấu công năng.

Ở mặt đứng, các mảng trang trí được và các hệ cửa được thay đổi, hệ mái cũ được cắt bỏ toàn bộ, bổ sung thêm sân và không gian phụ trợ trên thượng.

Bên trong chỉ giữ lại mặt bằng và tái thiết các khu công năng. Đập bỏ toàn bộ tường ngăn, giảm mật độ từ 2,5 phòng/sàn còn 2 phòng/sàn tăng diện tích sử dụng và độ thông thoáng. Thay đổi hiện trạng thang bộ, thêm thang máy để thuận tiện cho việc di chuyển. Cơi nới phần bếp cho nhu cầu sử dụng, thay thế vào khu vực sân sau trước đây.