Hội sách Hà Nội 2025: Văn hoá đọc là nguồn lực mới cho phát triển bền vững

Tối 3-10, tại vườn hoa đền Bà Kiệu (quận Hoàn Kiếm), dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức lễ khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ X - năm 2025 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội khát vọng vươn mình”.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan ngoại giao, đơn vị xuất bản trong và ngoài nước.

Văn hóa đọc là nguồn lực cho phát triển bền vững

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh: “Hội sách Hà Nội là ngày hội của văn hóa và tri thức, không chỉ tôn vinh sách mà còn góp phần bồi đắp truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội”.

Theo ông Dũng, trong bối cảnh khoa học - công nghệ và truyền thông phát triển mạnh mẽ, sách và văn hóa đọc vẫn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Sách không chỉ là kho tàng tri thức vô giá mà còn là công cụ sáng tạo, giúp con người khám phá và làm giàu tri thức.