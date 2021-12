Hội Nhà báo Việt Nam bầu 52 ủy viên Ban Chấp hành khóa XI

Your browser does not support the audio element.

Chiều 30/12, tại phiên họp trù bị, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua danh sách bầu cử, Ban Kiểm phiếu và tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa XI.