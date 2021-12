Hội Nhà báo khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Your browser does not support the audio element.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam - nhấn mạnh đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.