'Hội nghị Diên Hồng' kỳ vọng xây dựng Hà Nội thành 'thủ phủ' đổi mới sáng tạo

Sáng 29/8, UBND TP Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng các nghị quyết của HĐND TP nhằm phát triển khoa học, công nghệ gắn với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô số 39/2024/QH15.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội thảo với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học, hiệu trưởng các trường đại học, doanh nghiệp, cùng chung mục tiêu đưa Hà Nội trở thành “thủ phủ” đổi mới sáng tạo.

PGS.TS Bùi Thị An – Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP Hà Nội – đánh giá cao việc thành phố chỉ trong thời gian ngắn đã lấy ý kiến, chuẩn bị ban hành 6 nghị quyết triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Luật Thủ đô trong lĩnh vực khoa học – công nghệ.

Bà nhấn mạnh, đây là bước đi thể hiện tính tiên phong, quyết liệt của Hà Nội trong việc biến “chủ trương” thành “hành động thực tiễn”. Sáu nghị quyết bao quát nhiều khía cạnh: cơ chế đặc thù, quỹ đầu tư mạo hiểm, sàn công nghệ, thử nghiệm có kiểm soát và hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.