Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam 2025 hướng tới tăng trưởng bền vững

Bà Sarah Hooper - Tổng Lãnh sự Úc tại TP.HCM, phát biểu khai mạc và nhấn mạnh sức mạnh của sự hợp tác:“Chuyển đổi toàn cầu hướng tới Net-Zero chỉ có thể đạt được khi các nhà đầu tư, chính phủ và xã hội dân sự có sự hợp tác chặt chẽ. Úc tiếp tục hỗ trợ nhiều sáng kiến tại Việt Nam nhằm thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân song song với nguồn vốn chính phủ để đạt được những kết quả có tác động.”

Trong khuôn khổ hội nghị còn có các hoạt động khác như Phiên Trình bày Đổi mới và Công nghệ (Tech Pitch Session) dành cho các startup sáng tạo, Tiệc trưa cấp cao với thực đơn bền vững do hai đầu bếp từ Khách sạn New World Saigon và Tales by Chapter thực hiện, cùng với Tiệc kết nối sau hội nghị tại Nhà hàng Mâm Mâm - Vietnamese Eatery & Lounge, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện chính phủ và startup kết nối vì cam kết chung đối với đầu tư ESG, tăng trưởng bền vững và mục tiêu Net-Zero.

Bà Van Ly - Đối tác tại Raise Partners chia sẻ: “Trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động, Việt Nam đang đứng trước cơ hội quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Những thay đổi trên thị trường, sự rõ ràng về ESG và các cải cách khu vực tư nhân như Nghị quyết 68 mang đến những cơ hội chuyển đổi. Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam năm nay đã thúc đẩy các cuộc đối thoại mạnh mẽ, hướng tới hành động cụ thể nhằm tạo ra tác động mạnh mẽ, khi Việt Nam bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng có trách nhiệm và đa dạng hóa.”