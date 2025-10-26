Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0

Hội nghị có sự tham gia của 11 nước thành viên trong khuôn khổ AZEC, bao gồm Australia, Nhật Bản, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Sáng kiến AZEC triển khai từ năm 2023 và là một cơ chế hợp tác đa phương nhằm hỗ trợ các quốc gia châu Á giải quyết 3 thách thức, bao gồm đảm bảo tăng trưởng kinh tế; đảm bảo an ninh năng lượng và theo đuổi quá trình khử carbon toàn ngành kinh tế dựa trên quan điểm “Một mục tiêu, nhiều lộ trình”.
|Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước thành viên trong khuôn khổ AZEC chụp ảnh chung nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0 (AZEC) - Ảnh: TTXVN
|Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0. Ảnh: TTXVN
Trong đó, các quốc gia trong khuôn khổ AZEC tái khẳng định đưa ra nhiều lộ trình đa dạng và thiết thực hướng tới phát thải ròng bằng 0, có tính đến hoàn cảnh riêng của mỗi quốc gia, các mục tiêu hoặc chính sách hiện hành và các thách thức phát triển bao gồm yếu tố địa lý, kinh tế, công nghệ, thể chế, xã hội và công bằng.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim đã có bài phát biểu trong Phiên khai mạc. Các trưởng đoàn đã ghi nhận và hoan nghênh kết quả của Hội nghị Bộ trưởng AZEC lần thứ 3 tại Kuala Lumpur hôm 17-10 vừa qua.
Kết thúc hội nghị, các trưởng đoàn đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao AZEC lần 3, trong đó hoan nghênh những tiến triển đạt được kể từ Hội nghị Cấp cao AZEC lần 2 và nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh các hành động trong thập kỷ quan trọng này dựa trên “Kế hoạch Hành động cho thập kỷ tới” đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao AZEC lần 2 cũng như phù hợp với chính sách của các quốc gia đối tác AZEC.
*Nhân tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), chiều 26-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Carlos Felipe Jaramillo và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino.
Trao đổi với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào đã quan tâm, động viên và chia sẻ trước những tổn thất to lớn về người và tài sản do các cơn bão số 10, 11 và đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Việt Nam trong những ngày gần đây, đồng thời chia sẻ với Thủ tướng Sonexay Siphandone trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại Lào vừa qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN
Đánh giá cao những thành quả tăng trưởng kinh kế tích cực tại Lào thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới của Lào; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự chỉ đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội và sự điều hành hiệu quả của Chính phủ, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục thu được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa.
Hai Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, việc triển khai các mặt hợp tác đã thực hiện hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ. Nhiều dự án quan trọng đã hoàn thành, trở thành điểm nhấn trong quan hệ giữa hai nước, điển hình là Lễ khánh thành cầu cảng số 3 Cảng Vũng Áng, Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dân cư và thẻ căn cước công dân và chuẩn bị khánh thành Bệnh viện Hữu nghị và Công viên Hữu nghị.
* Gặp tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng bà Takaichi Sanae vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Nhật Bản; khẳng định Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, thực chất.
Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và những tiến triển thực chất sau hai năm nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Trao đổi về các định hướng và biện pháp lớn nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp; thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt trong hợp tác kinh tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để Việt Nam thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm; triển khai các nội dung hợp tác cụ thể trong khuôn khổ trụ cột hợp tác mới xác lập là khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, năng lượng; tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả giữa các địa phương hai nước và đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản.
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Takaichi Sanae sớm thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.
* Tiếp Phó chủ tịch WB Carlos Felipe Jaramillo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng ông Jaramillo được bổ nhiệm giữ vị trí Phó chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (từ tháng 9-2025) và tin tưởng với năng lực và bề dày kinh nghiệm của mình, ông Jaramillo sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của WB cũng như mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa định chế này và Việt Nam trong thời gian tới.
Chia sẻ về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội gần đây, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam ước đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm nay, quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 510 tỷ USD, trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới với thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ mời ông Jaramillo sớm thăm Việt Nam để trao đổi cụ thể các biện pháp hợp tác với các cơ quan chuyên môn.
* Tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của Ban Thư ký ASEAN và cá nhân Tổng Thư ký Kao Kim Hourn trong việc điều phối tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, kết nối và hỗ trợ các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, tham gia hợp tác ASEAN thời gian qua.
Thủ tướng Chính phủ bày tỏ mong muốn Ban Thư ký ASEAN sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới của ASEAN, cùng các nước thành viên thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược.
* Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định luôn đánh giá cao và ủng hộ sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Ông Infantino nhận định trong thời gian qua, nền bóng đá Việt Nam đã có nhiều bước tiến tích cực, các cầu thủ bóng đá Việt Nam ngày càng tiến bộ cả về thể lực và kỹ thuật. Ông mong muốn xây dựng Học viện Bóng đá FIFA tại Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa năng lực nền bóng đá Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự ủng hộ của Chủ tịch FIFA đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn ông Gianni Infantino sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển bóng đá Việt Nam, kết nối bóng đá Việt Nam với bóng đá Italy, một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Thủ tướng Chính phủ cũng mời Chủ tịch FIFA sớm thăm Việt Nam và tham dự một số hoạt động liên quan tới Việt Nam. Ông Gianni Infantino vui vẻ nhận lời.
*Chiều 26-10 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur ở Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13.
Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Hoa Kỳ vào hợp tác khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, nhất là thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin vì hòa bình và ổn định ở khu vực.
Lãnh đạo các nước ASEAN đặc biệt đánh giá cao cam kết, nỗ lực và vai trò của cá nhân Tổng thống Donald Trump trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các nước, thông qua việc hỗ trợ đàm phán giảm căng thẳng, đàm phán và kết ký Tuyên bố hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia tại Kuala Lumpur trong ngày 26-10-2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13. Ảnh: TTXVN
Các nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả trên các lĩnh vực. Thương mại hai chiều năm 2024 đạt hơn 453 tỷ USD, chiếm 11,8% tổng kim ngạch thương mại của ASEAN. Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào ASEAN.
Tại Hội nghị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định Đông Nam Á giữ vị trí hết sức quan trọng trong chính sách của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình dương và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là đối tác và là bạn của các nước trong khu vực. Hoa Kỳ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác với ASEAN, không những về kinh tế, thương mại, năng lượng, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI),… mà còn vì các mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho tất cả các nước ở khu vực, vì lợi ích của người dân và các thế hệ tương lai.
Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ ASEAN giải quyết các thách thức chung trên cơ sở tôn trọng vai trò trung tâm của Hiệp hội cũng như lợi ích chính đáng của các quốc gia thành viên.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Tổng thống Donald Trump về những thành tựu nổi bật của Hoa Kỳ thời gian qua; đánh giá cao nỗ lực ngoại giao của Tổng thống trong thúc đẩy các tiến trình đối thoại, giải quyết hòa bình các xung đột trên thế giới, đặc biệt là cùng với nước Chủ tịch ASEAN năm nay là Malaysia và các nước thành viên ASEAN hỗ trợ Campuchia và Thái Lan đối thoại, đàm phán ký kết Tuyên bố chung giữa hai bên.
Đánh giá Hoa Kỳ là một trong các Đối tác Chiến lược Toàn diện nhất của ASEAN với những cam kết tăng cường hợp tác mạnh mẽ giữa hai bên, Thủ tướng đề xuất 4 định hướng lớn nhằm đưa hợp tác ASEAN - Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới. Cụ thể, hai bên thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư, cùng hướng tới quan hệ thương mại cân bằng, hài hòa và bền vững. Đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và an ninh năng lượng, trong đó có kết nối hạ tầng năng lượng và hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Tăng cường an ninh mạng và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó sáng kiến của Hoa Kỳ về chống lừa đảo trực tuyến và sáng kiến của Việt Nam về nâng cao hiệu quả truy bắt tội phạm truy nã là cơ sở để ASEAN và Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này. Tăng cường hợp tác, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.
Kết thúc Hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ thông qua “Tuyên bố Tầm nhìn chung ASEAN - Hoa Kỳ về một khu vực mạnh mẽ, an toàn và thịnh vượng hơn”, làm định hướng chiến lược cho hợp tác giai đoạn mới.
TTXVN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.