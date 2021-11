Hội “Mái ấm Việt-Séc” lan toả hoạt động từ thiện trong đêm giao lưu "Thu yêu thương 2021"

Theo TTXVN, tham dự buổi giao lưu có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng, đại diện chính quyền sở tại, lãnh đạo Hội người Việt Nam tại châu Âu và Cộng hòa Séc, đại diện các chi hội người Việt, Hội Phật tử và Hội Văn hóa - Nghệ thuật cùng hàng trăm hội viên và các nghệ sỹ thiện nguyện, các nhà hảo tâm tại Cộng hòa Séc.

Đêm giao lưu nhằm tổng kết lại quá trình hoạt động của hội, khen thưởng những thành viên có thành tích xuất sắc, kết nạp thêm thành viên để tiếp tục lan tỏa những hoạt động thiện nguyện mang đậm tính nhân văn của Hội tới mọi người.

Đại sứ Thái Xuân Dũng trao giấy khên cho các cá nhân có thành tích. Ảnh: TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội “Mái ấm Việt-Séc,” trải qua 8 năm thành lập và phát triển, đến nay Hội đã thực sự trở thành một “mái ấm” tình thương với hơn 370 thành viên, là địa chỉ tin cậy để kết nối những tấm lòng hảo tâm, các nhà tài trợ tại Cộng hòa Séc với bà con kiều bào cũng như đồng bào trong nước có hoàn cảnh éo le, thiếu may mắn trong cuộc sống.

Trong giai đoạn khó khăn vừa qua kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Séc và châu Âu vào đầu năm 2020, các hoạt động thiện nguyện của “Mái ấm Việt-Séc” càng được đẩy mạnh và có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với cộng đồng người Việt Nam tại Séc và xã hội sở tại.

Các hội viên của “Mái ấm Việt-Séc” đã không quản ngại khó khăn, tích cực đóng góp công sức, kinh phí để may khẩu trang tặng các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật và các nhân viên y tế tại Bệnh viện Praha 2, động viên thăm hỏi và quyên góp ủng hộ những gia đình người Việt có người thân không may qua đời do COVID-19.

Các tiết mục văn nghệ trong đêm giao lưu.

Ngoài ra, Hội còn tích cực triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện theo đúng truyền thống nhân văn cao đẹp “Lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam như cùng đại diện và các Phật tử chùa Giác Minh thăm hỏi, động viên những gia đình người Việt và người Séc có hoàn cảnh bất hạnh, quyên góp ủng hộ các nạn nhân bị thiệt hại do lốc xoáy tại vùng Morava, thăm hỏi và tặng quà cho người khuyết tật tại Trung tâm Sunicka (quận Praha 4), viện dưỡng lão, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Klokanec và KRC, quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Huế, các bệnh nhân người Việt bị ung thư hay một số kiều bào gặp khó khăn về kinh tế không thể trở về Việt Nam.

Tổng số tiền Hội đã quyên góp và trao tặng từ thiện trong các hoạt động này là hơn 550 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Thái Xuân Dũng đánh giá cao những hoạt động thiện nguyện tích cực của Hội “Mái ấm Séc-Việt” trong thời gian vừa qua. Đại sứ cũng mong muốn Hội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa nhằm phát huy truyền thống nhân văn cao đẹp của người Việt lan tỏa yêu thương giúp những mảnh đời bất hạnh vượt qua được khó khăn trong cuộc sống, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của cộng đồng người Việt tại Séc đối với xã hội sở tại.