Hội đồng Vàng Thế giới đánh giá triển vọng thị trường vàng cuối năm

"Chính sách đàm phán thương mại là yếu tố chi phối những tháng còn lại năm nay, nhưng mọi thứ cần có thời gian để trả lời. Mọi thứ vẫn là không dễ đoán và nhà đầu tư có thể tìm đến vàng để bảo toàn giá trị trong bối cảnh còn nhiều bất ổn"- ông Shaokai Fan đánh giá.

Chênh lệch giá vàng sẽ vẫn tiếp tục

Quý 1-2025, nhu cầu đầu tư vàng miếng và vàng xu đã tăng mạnh hơn tại các thị trường ASEAN, nhưng Việt Nam là trường hợp ngoại lệ. Nhu cầu này giảm 15% so với cùng kỳ năm trước do nguồn cung các sản phẩm từ vàng bị hạn chế, đẩy chênh lệch giá vàng lên mức cao, trên cơ sở quí 1-2024 có mức đầu tư vàng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Dù vậy, Việt Nam vẫn ghi nhận con số tăng 46% so với quí 4-2024. Lượng tiêu thụ vàng trang sức tăng 5% so với quí 1.

"Cần lưu ý là nhu cầu giảm là do yếu tố giá cả chứ không phải tâm lý người dùng. Trên thế giới cũng vậy. Mặt khác, đồng nội tệ suy yếu càng làm tăng giá vàng tính theo đô la, ảnh hưởng đến khả năng chi trả của người mua"- ông Shaokai Fan đánh giá.