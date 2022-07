Hội đồng chuyên môn TPHCM khuyến cáo triệu chứng hoại tử xương hàm

Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy công bố chùm ca bệnh gồm 11 trường hợp bị cốt tủy viêm xương, hàm mặt, xương sọ do nấm Candida, Aspergilus và vi trùng. Các ca bệnh ghi nhận chỉ trong vòng 2 tháng. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại TPHCM có 16 ca hoại tử hàm trên trong 5 tháng (3 ca nặng chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy).

Theo y văn thế giới, hiện có 80 ca bệnh tương tự được báo cáo tại Ấn Độ, Trung Quốc, một số quốc gia Châu Á.

Đối với 13 trường hợp bệnh nhân đã được điều trị Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TPHCM. Hiện bệnh viện tiếp tục cho theo dõi định kỳ, tiếp tục thu thập dữ kiện diễn tiến bệnh để bổ sung vào dữ liệu nghiên cứu và can thiệp sớm nếu cần.

Hoại tử xương sọ - mặt là một bệnh lý ít gặp và không phải là một bệnh lạ, có thể xảy ra trên bệnh nhân xạ trị vùng đầu mặt cổ, lạm dụng thuốc chống loãng xương Bisphosphonate, viêm cốt tủy xương hàm do nguyên nhân từ răng và nhiễm trùng máu, chấn thương sọ - mặt, các tình trạng viêm xoang hàm do nấm, do rối loạn chuyển hóa (bệnh Paget)...