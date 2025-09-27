Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác bỏ nghị quyết trì hoãn trừng phạt Iran

Trong cuộc bỏ phiếu, với bốn phiếu thuận, chín phiếu chống và hai phiếu trắng, các biện pháp trừng phạt sẽ chính thức được khôi phục vào lúc 1 giờ GMT ngày 27/9 (tức 8h sáng ngày Chủ Nhật tại Việt Nam). Các biện pháp bao gồm đóng băng tài sản của Iran ở nước ngoài, ngừng các thương vụ vũ khí với Tehran và trừng phạt mọi hoạt động phát triển tên lửa đạn đạo, qua đó càng siết chặt nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của nước này.

Đề xuất trên do Nga và Trung Quốc đưa ra nhằm tạo điều kiện cho hoạt động ngoại giao tiếp tục. Tuy nhiên, nhóm ba nước châu Âu gồm Anh, Đức và Pháp, còn gọi là bộ ba E3, cho rằng Iran không tuân thủ thỏa thuận và nhiều tuần đàm phán vừa qua không mang lại kết quả cụ thể.

Quốc kỳ Iran (Ảnh: Trend)

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã kêu gọi Hội đồng Bảo an cho thêm thời gian và không gian để ngoại giao phát huy tác dụng, song bị các nước châu Âu bác bỏ.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, các thanh sát viên vẫn đang có mặt tại Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân chưa bị hư hại, đồng thời giám sát việc thay nhiên liệu tại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Tuy nhiên, các nước châu Âu nhấn mạnh rằng, các động thái này không đủ để ngăn chặn loạt trừng phạt sẽ tự động tái áp đặt vào cuối tuần này.

Giới phân tích nhận định, việc Hội đồng Bảo an bác bỏ nghị quyết sẽ làm căng thẳng giữa Iran và phương Tây thêm trầm trọng. Trước đó, Iran từng cảnh báo có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), theo bước Triều Tiên, quốc gia đã rời khỏi hiệp ước năm 2003 và phát triển vũ khí hạt nhân.