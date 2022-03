Hội đoàn Việt Nam tại các nước cam kết hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Chủ nhiệm UBNNVNVNONN Phạm Quang Hiệu đã chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của đồng bào ta tại Ukraine nhưng cũng vui mừng được biết hầu hết bà con đã được sơ tán. Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sát và đã có chỉ đạo rất sớm về việc đảm bảo an ninh, an toàn, tính mạng và tài sản của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm chăm lo NVNONN như tinh thần KL-12 của Bộ Chính Trị, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu thông báo, sáng 08/3 chuyến bay đầu tiên xuất phát từ Rumani chở theo 287 bà con ở Ukraine đã về đến Hà Nội an toàn. Bà con rất vui mừng, phấn khởi và xúc động khi được trở về nhà.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài điều hành buổi làm việc.

Khẳng định Bộ Ngoại giao cùng các bộ ngành liên quan, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục nỗ lực, tập trung công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đề nghị buổi làm việc tập trung trao đổi để nắm rõ thêm tình hình, tạo cơ sở để đưa ra các giải pháp, biện pháp sát thực tế hơn để hỗ trợ bà con ta tại Ukraine; đồng thời tăng cường kết nối, phối hợp giữa các hội đoàn người Việt trong công tác này.

Các lãnh đạo cộng đồng người Việt ở nước ngoài cho rằng: do nguồn lực có hạn, nhiều địa điểm tiếp nhận đã bị quá tải nên mong muốn được hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ một số khó khăn trong công tác hướng dẫn, tổ chức sơ tán, lánh nạn, di chuyển và đảm bảo an toàn tài sản, đồng thời đề nghị nhà nước bố trí thêm các chuyến bay sơ tán.

Nhân dịp này, với tinh thần tương thân tương ái, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã quyên góp và sẽ chuyển tới Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Rumani, mỗi Đại sứ quán 10,000 euro để hỗ trợ bà con từ Ukraine sang sơ tán. Đại diện tập đoàn Sun Group tại Ukraine cho biết tập đoàn sẵn sàng đóng góp, hỗ trợ Chính phủ trong việc tổ chức chuyến bay sơ tán bà con về nước.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm UBNNVNVNONN Ngô Trịnh Hà khẳng định: với tinh thần chủ động, khẩn trương, hiệu quả, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan, cũng như các cơ quan đại diện đã và đang tập trung triển khai một loạt các biện pháp nhằm hỗ trợ, bảo hộ công dân với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con.

Buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine về công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng.

Phó Chủ nhiệm UBNNVNVNONN Ngô Trịnh Hà cảm ơn các lãnh đạo và cộng đồng người Việt ở các nước lân cận đã phối hợp hỗ trợ nơi ăn, chốn ở, tư vấn cho người Việt ở Ukraine; đồng thời đề nghị bà con và các hội đoàn tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện trong công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng. Ông Ngô Trịnh Hà lưu ý các hội đoàn cần đẩy mạnh công tác thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ bà con tiếp cận thông tin chính thống, liên hệ trực tiếp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở sở tại để có sự hỗ trợ cần thiết, đặc biệt trong việc đăng ký chuyến bay về Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm UB NNVNVNONN bày tỏ tin tưởng, với sự đoàn kết của cộng đồng NVNONN, các hội đoàn cùng với sự nỗ lực của các cơ quan trong và ngoài nước, đồng bào ta tại Ukraine sớm vượt qua khó khăn hiện nay.