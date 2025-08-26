Hỏi chuyện người lạ bên đường, nam thanh niên 23 tuổi bị bắn vào bụng gây tử vong

Hương Lài| 26/08/2025 21:52

Thấy nhóm người đứng bên đường, nam thanh niên dừng lại hỏi chuyện. Lúc sau, đôi bên xảy ra mâu thuẫn, thanh niên này bị một đối tượng dùng súng bắn dẫn đến tử vong.

Chiều 26/8, lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông, Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ súng khiến một người tử vong. Chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 25/8, Hồ Văn Tr. (23 tuổi, trú thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp) đi xe máy từ Cam Lộ về nhà. Khi đến ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 9 và đường liên thôn Khe Hà, Tr. gặp 4 thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe mô tô.

W-cropped_1920x1200.jpeg
Công an đã triệu tập Hồ Ngọc V. và Hồ Quang Đ. để làm rõ vụ việc. Ảnh: Ngọc Vũ

Sau vài lời qua lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn, một người trong nhóm này dùng súng bắn vào bụng Tr. rồi bỏ trốn về hướng Cam Lộ.

Nạn nhân được đưa đến Trung tâm y tế Krông Klang, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhưng không qua khỏi, tử vong vào sáng 26/8.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hồ Ngọc V. (SN 2007, trú bản Chùa, xã Hiếu Giang, Quảng Trị) là người nổ súng. Ngoài ra, công an đang tiếp tục làm việc với Hồ Quang Đ. (SN 2008, cùng trú bản Chùa) và hai đối tượng liên quan khác.

Theo lãnh đạo xã Hướng Hiệp, nạn nhân Hồ Văn Tr. có vợ và con nhỏ khoảng 2 tuổi, gia cảnh khó khăn.

