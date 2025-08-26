Hỏi chuyện người lạ bên đường, nam thanh niên 23 tuổi bị bắn vào bụng gây tử vong

Chiều 26/8, lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông, Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ súng khiến một người tử vong. Chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 25/8, Hồ Văn Tr. (23 tuổi, trú thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp) đi xe máy từ Cam Lộ về nhà. Khi đến ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 9 và đường liên thôn Khe Hà, Tr. gặp 4 thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe mô tô.