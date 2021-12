Hội chứng cận ung thư là gì?

Your browser does not support the audio element.

Các khối u ung thư tạo ra các chất hóa học có thể làm cho các cơ quan của cơ thể hoạt động bất thường. Nếu không được điều trị, tổn thương này có thể là vĩnh viễn. Hệ thống miễn dịch cũng đóng một vai trò trong việc có thể gây ra thiệt hại cho các tế bào khỏe mạnh.

Theo Cleveland Clinic, hội chứng Paraneoplastic hay hội chứng cận ung thư là một tập hợp các dấu hiệu và triệu chứng xảy ra ở những người có khối u ung thư. Chúng phát triển khi một khối u ác tính giải phóng một chất (hormone / protein) ảnh hưởng đến một cơ quan nhất định nhất định hoặc khi hệ thống miễn dịch của cơ thể giải phóng một chất (kháng thể) để tiêu diệt khối u nhưng cũng làm tổn thương các tế bào khỏe mạnh của cơ thể (phản ứng tự miễn dịch).

Tùy thuộc vào bộ phận nào của cơ thể mà các chất này ảnh hưởng đến, chúng có thể làm hỏng các chức năng của não và cơ. Trong nhiều trường hợp, nếu các triệu chứng được nhận biết sớm là hội chứng cận ung thư, nó có thể giúp bác sĩ tìm ra các khối u ác tính (ung thư) trong giai đoạn đầu khi chúng có thể điều trị được.

Có bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi hội chứng cận ung thư?

Hội chứng cận ung thư xuất hiện ở khoảng 20% những người bị ung thư. Chúng xảy ra thường xuyên nhất ở những người trung niên bị ung thư vú, ung thư bạch huyết, phổi hoặc buồng trứng.