Hội An và hai thời điểm đẹp nhất để đến

Hội An rất có duyên với các cuộc bình chọn. Chỉ trong tháng 2, phố cổ lại lên sóng truyền thông quốc tế 2 lần. Mới nhất là việc lọt top 10 thành phố hiếu khách nhất thế giới của giải thưởng Traveller review award 2022. Đây là kết quả từ cuộc bình chọn dựa trên hơn 230 triệu lượt đánh giá được xác minh từ chính du khách. Hồi đầu tháng, là Time Out - tạp chí danh tiếng của Anh chuyên về ẩm thực, du lịch và văn hóa, đã xếp Hội An đứng thứ 9 trong danh sách 21 điểm đến lãng mạn nhất thế giới.

Đêm phố cổ, như một minh họa cho Hội An đứng thứ 9 trong danh sách 21 điểm đến lãng mạn nhất thế giới.

Trước đó, thành phố nhỏ nhắn này đã từng sở hữu các danh hiệu như Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á, Top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á, Top 5 điểm đến về nghệ thuật và ẩm thực, Top 10 điểm chụp ảnh hàng đầu Việt Nam, Top 25 trải nghiệm tốt nhất thế giới, Top 25 bãi biển hàng đầu châu Á, Top điểm đến phổ biến nhất thế giới năm 2021….

Còn với tôi, thì Hội An có những thú vị như thế này.

Thời khắc đẹp nhất: hoàng hôn

Hội An thường đông khách đến vào buổi chiều đến tối, nhưng dù phố hôm cao điểm mùa du lịch hay những ngày đầu tuần vắng thưa khách, vẫn không thể che lấp được cái cái nét trầm trầm cố hữu của nơi này. Tôi thích nhất là tầm 5 giờ chiều trở đi, khi mặt trời đã chếch bóng, đẩy những dãy nhà trăm năm vào vùng sáng tối khác nhau. Bóng đổ lên những vách tường, mái ngói như những mảng màu đậm nhạt của một bức tranh chiều tuyệt đẹp.