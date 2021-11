Hội An tổ chức nhiều hoạt động du lịch đón du khách trở lại từ 15/11

Bên cạnh việc giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, sự kiện, lễ hội... TP Hội An sẽ khởi động một loạt sự kiện như: khai mạc phòng trưng bày về di tích Nhà lao Hội An, khánh thành và đón bằng công nhận di tích cấp tỉnh đình Hội An...

Đặc biệt, Hội An sẽ khởi động một loạt các hoạt động hấp dẫn như: trình diễn “Trang phục Hội An - Ký ức thời gian”, giao lưu nghệ thuật hô hát Bài Chòi “Khán giả và anh hiệu, chị hiệu”, giải chạy việt dã truyền thống “Vì Di sản văn hóa thế giới Hội An...

Trước đó, để chuẩn bị cho việc mở lại hoạt động du lịch, tỉnh Quảng Nam đã lên phương án mở cửa du lịch quốc tế theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu ngay trong tháng 11/2021. Các khu, điểm du lịch và cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch phục vụ đón khách quốc tế theo hình thức tour khép kín. Trong thời gian lưu trú ở các cơ sở du lịch trên, du khách có thể tham quan phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn theo lịch trình được xây dựng cũng như di chuyển nội bộ giữa các cơ sở cung ứng dịch vụ.

Giai đoạn 2 sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê bao và quốc tế thường lệ từ tháng 1/2022. Các khu, điểm du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh đảm bảo điều kiện đón khách quốc tế có thể được mở rộng lựa chọn để đón khách.

Giai đoạn 3, Quảng Nam sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách quốc tế. Thời điểm mở cửa cụ thể căn cứ vào tình hình dịch bệnh và cơ sở đánh giá kết quả đón khách 2 giai đoạn đầu.