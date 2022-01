Hội An: Thu hồi nhà cổ chục tỷ sau 'lùm xùm' sử dụng sai mục đích

Ngày 11/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) và Hội An là hai đơn vị kết nghĩa nên thành phố có trách nhiệm giúp đỡ Tây Giang trong mọi vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội.

Hàng năm, huyện Tây Giang và TP Hội An ký kết nhiều chương trình hỗ trợ. Vì Hội An là đô thị du lịch, trung tâm thương mại lớn của tỉnh, khách du lịch rất đông nên huyện Tây Giang đề xuất cần có một nơi để huyện này giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tại Hội An, đặc biệt là mặt hàng thổ cẩm và các loại hàng hóa OCOP của Tây Giang.

Từ đề nghị của huyện Tây Giang, Ban Thường vụ Thành ủy họp và thống nhất giao ngôi nhà 59 Nguyễn Thái Học cho Tây Giang để tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu hàng hóa… phục vụ kinh tế - xã hội của Tây Giang theo chương trình kết nghĩa. Thời hạn sử dụng ngôi nhà là 3 năm, kể từ tháng 11/2017.