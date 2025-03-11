Hội An lũ chồng lũ, người dân khổ sở chạy lũ lần 2

03/11/2025 14:49

Sáng nay (3/11), lũ trên các sông ở thành phố Đà Nẵng dâng cao trở lại, gây ngập nặng các khu dân cư vùng thấp. Người dân Hội An vừa mới dọn lũ xong, thậm chí một số nơi, bà con chưa kịp dọn nay phải khổ sở chạy lũ lần 2.

Các khu dân cư dọc bờ sông Hoài, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng như: Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú… bị ngập sâu trở lại. Khu dân cư An Hội, phía bên kia sông Hoài, khu vực chợ Hội An bị ngập nặng nhất, có nơi ngập sâu hơn 1 mét. Sáng sớm nay, người dân Hội An lại tất bật dùng thuyền vận chuyển đồ đạc lên vùng cao "chạy lụt" lần 2.

Ông La Thế Vinh, nhà ở trên đường Bạch Đằng, phường Hội An cho biết, đợt lũ vừa rồi, nhà ông ngập hơn 1,7 mét, cả gia đình phải sơ tán lên vùng cao để trú tránh. Trước khi rời nhà, gia đình ông chỉ kịp đưa một số đồ dùng lên gác cao, còn lại máy giặt, tủ lạnh, máy sấy, xe máy và một số đồ dùng đều bị ngâm nước lũ, hư hỏng hết rồi. Lũ rút, căn nhà phủ một lớp bùn non dày đặc.

Sáng 3/11, khu phố cổ Hội An bị ngập sâu trở lại

Ngôi nhà ngổn ngang bùn rác, áo quần, đồ dùng bị ướt dính bê bết bùn đất. Vừa mới dọn dẹp, xịt rửa lớp bùn non, nhà chưa kịp ráo, nay bị ngập trở lại, cả gia đình lại phải rời nhà lên khu vực cao để tránh.

Hội An ngập lụt trở lại, người dân lo chạy lũ lần 2

Ông La Thế Dũng lo lắng, những đồ dùng bị ngâm nước trong lũ không còn hy vọng cứu chữa: "Các đồ dùng dùng nặng như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy đều ngâm dưới nước hết, hư hỏng nặng. Đợt vừa rồi nhà ngập đến 1,7 mét nhưng đợt này nước cũng đã ngập đến ngang ngực. Bây giờ nước đang còn lên chưa biết khi nào mới dừng lại”

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần, người dân ở Hội An phải dọn đồ đạc chạy lụt. Bà con mệt mỏi, rả rời vì chống chọi dài ngày với mưa lũ.

Chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương ở chợ Hội An cho biết, đợt lũ vừa qua, cả sạp vải, áo quần không kịp dọn bị ướt và dính bún đất, hư hỏng hết. Bà con chưa kịp phơi sấy nay có nguy cơ ngâm lũ lại.  “Đợt lũ vừa rồi không kịp dọn bị lũ ngâm ướt  hết. Mới dọn nhà xong chưa kịp phơi đồ lũ dâng trở lại, lại phải di chuyển đồ lên gác cao để tránh”.

Di tích Chùa Cầu, biểu tượng của Hội An bị ngập nặng lần 2 chỉ trong vòng hơn 1 tuần.

Sáng nay, nhiều du khách đang lưu trú ở các khách sạn khu vực thấp trong phố cổ Hội An cũng được sơ tán bằng thuyền nhỏ để di chuyển đến nơi an toàn. Các lực lượng dân quân, Công an và trật tự đô thị được bố trí túc trực tại các điểm ngập sâu, đặt rào chắn, biển cảnh báo phong tỏa các tuyến đường bị ngập, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Trung úy Phạm Quang Dũng, cán bộ Công an phường Hội An, thành phố Đà Nẵng đang trực gác tại điểm ngập trên đường Trần Phú - Lê Lợi cho biết: “Chúng tôi trực ở đây cảnh báo cho người dân không đi vào vùng ngập lũ sâu, nhắc nhỡ người dân mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Chúng tôi đặt biển báo khu vực nguy hiểm để cảnh báo, chỉ cho phép người dân dùng thuyền di chuyển đồ đạc tránh lũ, cảnh báo cho người dân và du khách không được đi vào vùng ngập sâu để đảm bảo an toàn”.

Sau đây là một số hình ảnh Hội An ngập lụt lần 2 chỉ trong vòng hơn 1 tuần:

Chợ Hội An bị ngập sâu
Du khách được di chuyển ra khỏi vùng ngập sâu
Người dân đưa tủ lạnh lên cao tránh ngập nước
Di chuyển du khách ra khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn.
Người dân khu vực ngập sâu phải di chuyển bằng thuyền
Thiết bị điện lạnh như máy giặt, tủ lạnh được di chuyển đến nơi cao tránh ngập nước
Đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực nước ngập sâu
Một chiếc trống bị thả trôi
Di tích Chùa Cầu, biểu tượng của Hội An bị ngập nặng lần 2 chỉ trong vòng hơn 1 tuần.
Sáng 3/11, khu phố cổ Hội An bị ngập sâu trở lại
Lũ chồng lũ, người dân Hội An vất vả lo chạy lũ lần 2 chỉ trong vòng hơn 1 tuần
Theo vov.vn
https://vov.vn/xa-hoi/hoi-an-lu-chong-lu-nguoi-dan-kho-so-chay-lu-lan-2-post1243000.vov
            Nhịp sống
