Hội An là hình mẫu về bảo tồn và phát triển di sản văn hoá

Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An được bảo tồn và phát huy tốt, cảnh quan - sinh thái được giữ gìn tối đa. Du lịch phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Giai đoạn 2012-2025, các mục tiêu quy hoạch trong lĩnh vực bảo tồn không gian kiến trúc khu di sản; di tích, di sản văn hóa phi vật thể; không gian sinh thái; phát triển du lịch… đều được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Công tác quy hoạch và quản lý đô thị đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phù hợp với tiêu chí của UNESCO về “tính toàn vẹn và tính xác thực” của di sản.

Ở Hội An, các hoạt động bảo tồn không chỉ diễn ra trong phạm vi khu vực di sản, mà mở rộng đến vùng đệm và vùng ven, đảm bảo tính tổng thể, gắn kết và thống nhất trong không gian đô thị cổ. Điều này đúng với tiêu chí mà UNESCO đã công nhận: “Hội An là điển hình tiêu biểu về một cảng thị châu Á truyền thống được bảo tồn một cách hoàn hảo”.

Gần đây, Hội An đã có bước chuyển đổi rõ nét theo hướng du lịch xanh, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và thân thiện môi trường.

Hạn chế hiện nay là các dự án thành phần có quy mô và tính tổng thể cao trong giai đoạn đầu chưa hình thành, ảnh hưởng đến tính đồng bộ và liên kết tổng thể của quy hoạch.

Nguồn lực huy động cho đầu tư thực hiện quy hoạch còn hạn chế, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước.