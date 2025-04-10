Hội An là điểm đến có chi phí tốt nhất thế giới

Ảnh: Hiền Phụng Thu/Shutterstock

Post Office Travel Money đã tìm ra 10 điểm đến, trong đó châu Á có 7 điểm và Hội An đứng vị trí quán quân. Để xếp hạng, tổ chức này dựa trên chi phí hàng ngày về ăn uống, đồ dùng sinh hoạt trong kỳ nghỉ dài ngày tại 30 điểm đến trên thế giới. Đó là giá của 1 ly cà phê, 1 chai nước lọc, bia, ly cocktail, bữa ăn 3 món dành cho 2 người, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng…Tổng số tiền này giúp tìm ra điểm nào có chi phí tiết kiệm nhất và mang lại giá trị tốt nhất cho du khách.

Hội An, Việt Nam

Ảnh: Shutterstock

Hội An là điểm yêu thích của khách du lịch với bữa ăn ngon, rẻ và ẩm thực đường phố đa dạng, hấp dẫn. Đây còn là nơi chụp ảnh rất đẹp với những con đường uốn lượn quanh dòng sông lung linh ánh đèn lồng, những bãi biển thơ mộng và khu chợ đêm nhộn nhịp.

Cape Town, Nam Phi

Ảnh: Getty

Đứng vị trí thứ 2 là Cape Town ở Nam Phi. Ở đây, rượu vang có giá trung bình là 2,65 bảng Anh (khoảng 94.000 đồng). Thành phố này có núi Bàn (Table Mountain) là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, có những con phố đầy màu sắc ở Bo-Kaap và những chú chim cánh cụt lạch bạch dạo quanh bãi biển Boulders.

Bali, Indonesia

Ảnh: Getty

Bali đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng. Hòn đảo này có giá cả phải chăng với ly cocktail giá trung bình 4,86 ​​bảng Anh (khoảng 173.000 đồng). Bali nổi tiếng đông đúc nhưng có nhiều điểm đến vắng vẻ ít người biết đến. Nếu đi dọc theo bờ biển phía nam, những người thích lướt sóng sẽ khám phá các con sóng hoang sơ và bãi biển biệt lập.

Santiago, Chile - Ảnh: Getty

7 điểm đến tiếp theo lần lượt là: Mombasa, Kenya; Tokyo, Nhật Bản; Columbo, Sri Lanka; Penang, Malaysia; Delhi, Ấn Độ; Phuket, Thái Lan và Santiago, Chile.