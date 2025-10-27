Hội An chìm trong biển nước, người dân hối hả dọn đồ chạy lũ

Mưa lớn kéo dài từ sáng 26 đến hôm nay (27/10), cộng thêm việc các hồ thủy điện thượng nguồn xả lũ, khiến nước sông Hoài dâng nhanh, tràn sâu vào khu phố cổ Hội An.

Trưa 27/10, nhiều tuyến đường trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Công Nữ Ngọc Hoa, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Phúc Chu, La Hối... ngập sâu 1-1,5m. Nước đục ngầu len lỏi qua từng con hẻm, tràn vào các ngôi nhà cổ, khiến người dân tất bật kê dọn đồ đạc, dùng bao cát chặn cửa ngăn nước.

Tại khu vực chợ Hội An và cầu An Hội, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải túc trực hỗ trợ người dân, dựng biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách rời khỏi khu vực ngập.