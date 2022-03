Học viện Hàng không cắt giảm thành công hơn 150 quy trình nhờ chuyển đổi số

“Không thể chuyển đổi số một cách nửa vời, vì bạn không thể sống và làm việc hiệu quả về lâu dài trên cả hai môi trường online và offline. Kế hoạch của chúng tôi là xây dựng một môi trường số. Trong tương lai, nhân viên khối hành chính có thể không cần làm việc trực tiếp tại văn phòng”, Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS Trần Hoài An cho biết.

Tại VAA, các giải pháp công nghệ nhằm tăng cường công tác quản lý và vận hành nội bộ được quan tâm từ rất sớm. Ngày từ năm 2020, Học viện đã chính thức đi sâu vào việc chuẩn bị các quy trình, quy chế cần thiết. Năm 2021, với quyết tâm chuyển đổi số một cách toàn diện, VAA đã triển khai đồng thời cả 2 bộ sản phẩm Quản trị công việc và Quản trị nhân sự của nền tảng “Make in Vietnam” Base.vn.

Về tổ chức dạy và học, 90% học liệu được số hóa; 50% khối lượng bài thí nghiệm, thực hành được thực hiện trên môi trường số; 100% chương trình đào tạo, chương trình dạy học được số hóa; 30% chương trình đào tạo hệ chính quy được thực hiện trực tuyến; 80% chương trình đào tạo từ xa được thực hiện trực tuyến; 100% công tác quản lý đào tạo được thực hiện trong môi trường số; thực hiện thành công chuyển đổi số 80% công tác dạy và học trong quý I/2023.

Học viện Hàng không là 1 trong những trường đại học công lập đang tiến hành chuyển đổi số toàn diện.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu khi mới áp dụng công nghệ, do đặc thù của một đơn vị giáo dục công, VAA gặp nhiều rào cản về mặt tâm lý. “Lúc này, ý chí, bản lĩnh và kinh nghiệm của người đứng đầu là yếu tố then chốt. Người ra quyết định cũng cần hiểu về cách thức quản lý và tổ chức khoa học dữ liệu, để có thể đưa ra một lộ trình thuyết phục”, PGS.TS Trần Hoài An nhấn mạnh.

VAA xác định tiến hành chuyển đổi số chậm mà chắc, không thể vội vàng, nên hiện tại vẫn kết hợp sử dụng một số ứng dụng truyền thống. Tuy nhiên, tất cả những quy trình vận hành quan trọng nhất đã được đưa lên hệ thống Base.

“Chúng tôi coi đây là môi trường làm việc chính thống. Nếu ai đó không hoạt động và báo cáo trên Base, đồng nghĩa với việc ngày hôm đó họ không đi làm, và ngược lại. Chúng ta không thể áp đặt khi chuyển đổi số, nhưng khi đã thống nhất tư tưởng với nhau, thì cần hành động thật quyết liệt”, PGS.TS Trần Hoài An nói.