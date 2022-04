Học viện Cảnh sát nhân dân xét tuyển đầu vào thế nào?

Khi tham gia xét tuyển, trường yêu cầu, thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ Công an học lực từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 6,5 điểm trở lên. Với thí sinh vừa tốt nghiệp THPT học lực từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Địa bàn 3 gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, thí sinh cần phải đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định của Bộ Công an về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Về chiều cao, chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại thời điểm tuyển chọn.

Học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ. Trường hợp là người dân tộc thiểu số, chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ.

Ngoài ra, chỉ số khối cơ thể (BMI) phải đạt từ 18,5 đến 30. Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

Hà Cường