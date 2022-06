Học tử tế từ nhân vật tử tế

Năm 2015, tôi biết đến ông Trần Chiến Chinh (74 tuổi, quận Hải Châu, Đà Nẵng) qua một đồng nghiệp. Ông là cựu binh, từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Hoà Vang (Đà Nẵng). Báu vật sau cuộc chiến với ông là ba cuốn nhật ký chiến trường. Trong đó kể câu chuyện về đồng đội vào sinh ra tử, mẹ già nuôi quân, cô em liên lạc… Thậm chí “cập nhật” tình hình căng thẳng từng giờ của ta và địch trong trận đánh. Từ “kịch bản” chân thực ấy, ông đem làm phim “Một thời để nhớ” để lưu giữ ngày hôm qua, nhắc nhở thế hệ sau này từng có một lớp cha anh sống và chiến đấu quên mình như thế. Bộ phim khi trình chiếu đã lấy đi nước mắt của bao người.

Ông Trần Chiến Chinh bên những trang thư từ chiến trường Ảnh: Thanh Trần



Thời điểm ấy gặp ông để viết bài cho số đặc biệt 30/4 trên báo Tiền Phong, ông chỉ say sưa nói về những ngày tháng đau thương mà hào hùng, quá trình làm phim, những câu chuyện xúc động khi cùng đồng đội trở về chiến trường cũ… Tuyệt nhiên không một lời thở than vất vả khó nhọc, hay nhắc đến chuyện tiền nong. Mãi đến sau này, tôi mới biết ông đã “vét” hết tiền bạc chắt chiu hơn 300 triệu đồng để làm phim. “Bộ phim ấy không chỉ là ước nguyện của tôi đâu, mà của rất nhiều đồng đội. Tôi may mắn vì còn có chút tiền để dành thì làm thôi, còn đồng đội tôi, không ít người còn khổ lắm”, ông nói nhẹ tênh.



Bỏ tiền, còn bỏ cả công. Từ lên kịch bản, kêu gọi đồng đội làm diễn viên, thuê xe, thuê ca sĩ, dẫn đoàn băng rừng lội suối… ông đều gánh vác. Tới mức mọi người thấy “tội ông Chinh quá” nên đã cùng nhau hùn tiền trả tiền xe, tự túc ăn uống, áo quần,… để sớt bớt gánh nặng kinh phí cho ông. Khi bộ phim hoàn thiện, ông cũng tặng cho các nhà đài, địa phương để trình chiếu, không đòi hỏi bạc tiền.



Tôi vẫn thường liên hệ với ông để hỏi thăm sức khỏe. Còn ông mỗi lần đồng đội cũ họp mặt, ngày lễ, Tết vẫn thường gọi tôi tới chơi. Có lần ông cùng đồng đội cũ đi trao tặng kỷ vật thời chiến cho huyện Hòa Vang đã rủ tôi tới để “các cô các chú trong đoàn phim cám ơn cô phóng viên Tiền Phong”. Bẵng đi một thời gian xa cách vì dịch bệnh, một dịp đầu năm 2022, tôi mới gặp lại ông. Ông nói mấy bữa nay sức khoẻ yếu, chứ không cũng đi tìm mộ liệt sĩ với mọi người. Tôi hỏi đi tìm theo cách nào, ông kể, từ lúc bộ phim “Một thời để nhớ” chiếu trên các đài, nhiều gia đình đã xem và gọi tới ông để xin thông tin về các phần mộ liệt sĩ, bởi trong phim có nhắc đến tên 200 đồng đội, vị trí hy sinh của rất nhiều người cũng như nơi chôn cất. Những cuộc gọi từ Bắc từ Nam tới ông, những cuộc gặp gỡ với thân nhân đồng đội đầy nước mắt, những cuộc “hành quân” về chiến trường cũ và chỉ đúng nơi các anh nằm lại. Và dĩ nhiên, là những dòng nước mắt của gia đình khi thấy hài cốt các anh.



Ông nhẩm tính với tôi đã có 6 gia đình liên hệ trực tiếp với ông và tìm được mộ, chưa kể những gia đình liên hệ với chính quyền. Chắc cũng hơn chục trường hợp. Mỗi lần có người thân đồng đội vào, là một lần ông lại cùng họ trèo đèo lội suối, dãi nắng dầm mưa. Có nhà khổ quá, ông lo ăn ở, tất tần tật mọi thứ suốt quãng thời gian họ tới Đà Nẵng.



Và câu chuyện có hậu này đã được tôi kể trên Tiền Phong, lần nữa ở số đặc biệt 30/4/2022: “Thước phim đưa đồng đội trở về”. Cầm cuốn báo trên tay, nhìn bài của mình dưới dòng chữ “Một lứa ngang trời”, ông cảm kích: “Cám ơn Tiền Phong đã trân trọng chúng tôi!”.