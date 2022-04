Học trò lo yêu quên hát, Hồ Ngọc Hà tức giận mắng 'con điên'

Ngay sau đó, Hồ Ngọc Hà đã ôm Gigi Hương Giang và cùng rơi nước mắt vì xúc động. Hồ Ngọc Hà bồi hồi nhắc lại kỷ niệm cùng Gigi Hương Giang tại The Voice: “Dù không phải show của mình mà khóc, cảm ơn mọi người đã đến với Hương Giang. Hà vẫn cứ tức và giận Giang bởi vì khi The Voice hết, Hà có gặp lại các bạn và đưa lời khuyên mỗi một người nên đi con đường như thế nào.

Lúc đấy, Giang vẫn khăng khăng sẽ ra Hà Nội và chạy theo tiếng gọi của con tim, Hà bảo ‘con điên!’. Vì cơ hội sẽ không đến với mình nhiều lần, đặc biệt lúc đó các bạn còn trẻ, nhiều đam mê, Hà nhìn thấy Giang là một giọng hát sẽ được nhiều người yêu mến, kể cả ngoại hình nữa, rất thông minh và ngây thơ. Giang có nhiều yếu tố để trở thành một ngôi sao ở thời điểm đó”.



Hồ Ngọc Hà ôm chầm Gigi Hương Giang và khóc

Clip Hồ Ngọc Hà ôm Gigi Hương Giang khóc và gọi học trò mình là ''con điên''

Gigi Hương Giang đã “lột xác" từ phong cách âm nhạc đến hình ảnh, cho thấy tinh thần nghiêm túc và nhiệt huyết khi trở lại với nghệ thuật. Trong showcase, nữ ca sĩ thể hiện khả năng hát live tốt và trình diễn thuần thục những ca khúc tự sáng tác.