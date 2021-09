Học trò Cẩm Ly tại The Voice Kids 2014 lột xác, 'remake' nhạc trẻ cực hot trên TikTok

Trong những năm gần đây, Mai Chí Công khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong một gameshow ca nhạc. Học trò Cẩm Ly còn thành hot TikToker với khả năng tự hòa âm phối khí nhiều ca khúc hot hit khiến nhiều khán giả trẻ mê mẩn.

Ngoài sở hữu giọng ca "đốn tim", Mai Chí Công còn có thể tự phối nhạc

Học trò Cẩm Ly ngày nào giờ đã trưởng thành, còn trở thành "soái ca" hút fan