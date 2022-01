Học trò Binz đăng đàn nhắc đến Trấn Thành khi bị đồn 'mua giải' tại Rap Việt

Nguyên văn bài đăng của Kellie: Xin chào mọi người Thực ra sau vòng bứt phá thì chính bản thân mình cũng vô cùng bất ngờ vì bản thân là người được đi tiếp. Cũng chưa bao giờ bản thân suy nghĩ sẽ đi tới được cột mốc này. Và mình luôn biết rằng là mình sẽ luôn phải cố gắng từng ngày và hết sức để có thể chứng minh bản thân nhiều hơn cũng như chiến thắng chính bản thân mình. Từ một cô bé chập chững bước lên sân khấu Rap Việt vòng Chinh Phục ngày nào mình cảm thấy vô cùng may mắn khi bước chân tới được đến cuối chặng hành trình. Mình luôn nhận thức được rằng bản thân cần phải cố gắng rất nhiều so với tất cả mọi người vì mình còn trẻ và chưa có quá nhiều kinh nghiệm. Vậy nên mình đánh đổi nó bằng những giọt mồ hôi của chính bản thân mình trong phòng tập. Những vết bầm tím và sự kiệt sức do tập luyện. Những đêm đi tập liên tục đến 2h sáng về nhà và tiếp tục về để hoàn thành bài nhạc. Những ngày ở trong stu để thu âm 7-8 tiếng đồng hồ liên tục cho đến khi không nói được nữa. Và những giọt nước mắt khi mọi thứ trở nên áp lực. Cảm thấy là vượt giới hạn của bản thân vậy, nên dù như thế nào mình cũng rất vui khi đã chiến thắng được bản thân của mình rồi. Mình biết bản thân mình còn nhiều điều cần phải bổ sung nhưng mình sẽ luôn chăm chỉ và cố gắng thật nhiều . Luôn biết ơn tất cả những người anh em đã luôn bên cạnh và giúp đỡ em bé Kellie trong suốt chặng hành trình. May mắn khi được tiếp xúc và học hỏi các anh chị. Cảm ơn những người đã yêu thương mình rất nhiều. MÌNH SẼ CỐ GẮNG NHIỀU HƠN NỮA ! YÊU MỌI NGƯỜI.