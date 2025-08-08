Học TOEIC từ con số 0: Câu chuyện thành công tại trung tâm tiếng Anh Thủ Đức

Vượt qua nỗi sợ mang tên “mất gốc”
Lưu Quốc Trung – sinh viên năm cuối ĐHQG TP.HCM – là một trong số nhiều bạn trẻ từng xem TOEIC là rào cản lớn nhất trước khi ra trường. “Dù đã thử nhiều phương pháp, mình vẫn không thể nghe hiểu hay làm bài đọc TOEIC. Những con số như 500 hay 600 điểm chỉ là ước mơ xa vời”, Trung chia sẻ.
Sau nhiều lần lưỡng lự, Trung quyết định thử đăng ký kiểm tra đầu vào tại Jaxtina – trung tâm tiếng Anh Thủ Đức. Điều khiến Trung bất ngờ là cách trung tâm tiếp cận học viên mất gốc: bài test đầu vào chi tiết, tư vấn cá nhân hóa lộ trình học và giáo trình chuyên biệt cho người mới bắt đầu.
Học TOEIC cho người mới bắt đầu – Bắt đầu đúng sẽ đi xa
Không dạy học theo kiểu “bắt học viên nhồi nhét ngữ pháp”, chương trình học TOEIC cho người mới bắt đầu tại Jaxtina được thiết kế theo 3 giai đoạn rõ ràng:
- Xây nền tảng: Từ vựng, ngữ pháp cốt lõi, phát âm chuẩn;
- Phát triển kỹ năng: Listening – Reading – phân tích câu hỏi và kỹ thuật làm bài;
- Luyện đề thực chiến: Bám sát format bài thi thật, kiểm tra tiến độ định kỳ.
Tại Jaxtina Thủ Đức, mô hình giảng dạy không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức một chiều. Trung tâm ứng dụng đồng thời Flipped Learning – mô hình lớp học đảo ngược – và phương pháp 3C (Communicative – Cooperative – Cognitive) nhằm tối ưu hiệu quả tiếp thu cho từng học viên, đặc biệt là những người mới bắt đầu.
Với Flipped Learning, học viên được chủ động nắm bắt kiến thức nền tại nhà qua video, tài liệu tương tác trước buổi học. Nhờ đó, thời gian trên lớp được tận dụng triệt để cho việc luyện tập, đặt câu hỏi, sửa lỗi và phản xạ ngôn ngữ dưới sự dẫn dắt trực tiếp từ giảng viên. Mô hình này đặc biệt hiệu quả trong việc hình thành phản xạ làm bài và phát triển kỹ năng toàn diện – điều mà người mới học TOEIC thường thiếu.
Song song đó, phương pháp 3C tiếp tục củng cố quá trình học thông qua ba trụ cột:
- Communicative (Giao tiếp): Khuyến khích sử dụng tiếng Anh xuyên suốt buổi học, kể cả trong các lớp luyện TOEIC, giúp học viên hình thành tư duy tiếng Anh tự nhiên.
- Cooperative (Hợp tác): Mỗi lớp là một cộng đồng học tập – nơi học viên học cùng nhau, làm bài cùng nhau và tiến bộ cùng nhau qua hoạt động nhóm và chia sẻ kinh nghiệm.
- Cognitive (Tư duy): Thay vì học vẹt, học viên được phát triển tư duy phân tích, hiểu rõ logic của từng dạng câu hỏi TOEIC và biết cách vận dụng kiến thức vào thực tế.
Từ học viên sợ TOEIC đến người truyền cảm hứng
Chỉ sau 6 tháng học tại Jaxtina Thủ Đức, Trung đạt TOEIC 750 trong lần thi đầu tiên. Quan trọng hơn, Trung cho biết bản thân không còn “sợ tiếng Anh” như trước. “Mình thấy rõ sự tiến bộ sau từng buổi học. Giáo trình dễ hiểu, bài học liên kết chặt chẽ và thầy cô cực kỳ tận tâm”, Trung nói.
Câu chuyện của Trung cũng là hành trình điển hình của hàng trăm học viên tại Jaxtina – những người từng mất gốc, từng nản chí, nhưng đã tìm lại được nền tảng và sự tự tin chỉ sau 2–3 tháng học.
Vì sao Jaxtina Thủ Đức thu hút người học TOEIC từ con số 0?
- Vị trí thuận tiện: Gần các trường đại học lớn tại Thủ Đức, dễ dàng di chuyển.
- Khung giờ linh hoạt: Ca tối – cuối tuần, phù hợp với sinh viên và người đi làm.
- Cam kết đầu ra rõ ràng: Đặt mục tiêu cụ thể theo từng cấp độ TOEIC.
- Chi phí hợp lý: Nhiều ưu đãi trong tháng khai trương và hỗ trợ trả góp học phí.
TOEIC không chỉ là một kỳ thi – nó là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội. Và để chinh phục nó, điều quan trọng không phải bạn đang ở đâu, mà là bạn có bắt đầu đúng cách hay không. Nếu bạn đang tìm kiếm một trung tâm tiếng Anh tại Thủ Đức uy tín, đặc biệt để học TOEIC từ đầu, Jaxtina là lựa chọn xứng đáng để bạn bắt đầu và bứt phá.
