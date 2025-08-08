Học TOEIC từ con số 0: Câu chuyện thành công tại trung tâm tiếng Anh Thủ Đức

Vượt qua nỗi sợ mang tên “mất gốc”

Lưu Quốc Trung – sinh viên năm cuối ĐHQG TP.HCM – là một trong số nhiều bạn trẻ từng xem TOEIC là rào cản lớn nhất trước khi ra trường. “Dù đã thử nhiều phương pháp, mình vẫn không thể nghe hiểu hay làm bài đọc TOEIC. Những con số như 500 hay 600 điểm chỉ là ước mơ xa vời”, Trung chia sẻ.

Sau nhiều lần lưỡng lự, Trung quyết định thử đăng ký kiểm tra đầu vào tại Jaxtina – trung tâm tiếng Anh Thủ Đức. Điều khiến Trung bất ngờ là cách trung tâm tiếp cận học viên mất gốc: bài test đầu vào chi tiết, tư vấn cá nhân hóa lộ trình học và giáo trình chuyên biệt cho người mới bắt đầu.

Học TOEIC cho người mới bắt đầu – Bắt đầu đúng sẽ đi xa

Không dạy học theo kiểu “bắt học viên nhồi nhét ngữ pháp”, chương trình học TOEIC cho người mới bắt đầu tại Jaxtina được thiết kế theo 3 giai đoạn rõ ràng: