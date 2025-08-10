Học sinh xúc phạm giáo viên có thể bị tạm cách ly khỏi môi trường giáo dục

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý.

Bổ sung quy định xử lý các hành vi xúc phạm nhà giáo

Một trong những điểm sửa đổi trong dự thảo là bổ sung quy định mới đối với các hành vi xúc phạm, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lý, bạn bè và nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, bạn bè, nhân viên trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cùng với đó, buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể, trừ trường hợp người bị xúc phạm, xâm phạm có yêu cầu không xin lỗi công khai.