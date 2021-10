Học sinh vẽ chú chó đang bay trên bầu trời bị giáo viên yêu cầu vẽ lại, phụ huynh có cách xử trí thông minh ai nấy đều thán phục

Trong suy nghĩ của người lớn, một con chó thì tất nhiên không thể bay. Nhưng dưới góc nhìn và sáng tạo của những đứa nhỏ, mọi điều không thể dường như đều có thể thành hiện thực. Nhiệm vụ của người lớn là hướng dẫn trẻ điều đúng đắn, tuy nhiên làm cách nào để con tiếp thu kiến thức nhưng vẫn không mất đi sự sáng tạo, trí tưởng tượng là điều không phải ai cũng nắm bắt được trong hành trình làm cha mẹ của mình.

Chẳng hạn, nếu một ngày con đi học về và bảo, con vẽ một con chó biết bay nhưng cô giáo không đồng ý thì bạn sẽ xử lý ra sao? Chắc chắn hầu hết chúng ta sẽ nói với con rằng, đúng con ạ, con chó thì chỉ đi trên mặt đất được thôi. Tất nhiên câu trả lời không có gì sai cả. Nhưng bà mẹ dưới đây có cách xử trí khác, vẹn cả đôi đường, được ai nấy đều khen ngợi.

Chó thì làm sao biết bay?

Khi đứa con 5 tuổi của mình đem bức tranh con chó rô bốt biết bay của mình và kể lại rằng cô giáo cho rằng bức vẽ bị sai, chó không thể bay và yêu cầu em vẽ lại, người mẹ biết rằng cô giáo đã không nói sai. Nhưng nếu nói sự thật, chị sợ có thể làm thui chột khả năng tưởng tượng, sáng tạo của con mình. Thế rồi bà mẹ nhớ đến con ngựa Pony trong bộ phim My Little Pony: Friendship Is Magic (Tạm dịch: Pony bé nhỏ – Tình bạn diệu kỳ).

Chị liền hỏi: