Học sinh TPHCM có thể nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 16 ngày

Tại buổi họp về góp ý xây dựng hoạt động giáo dục trong nhà trường, đại diện các trường phổ thông công lập và ngoài công lập có ý kiến về việc trong khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026.

Theo khung này TPHCM chưa quy định về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Các trường đề xuất Sở GD-ĐT quy định sớm để nhà trường chủ động sắp xếp kế hoạch học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT, cho biết khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 ở TPHCM thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.