Học sinh tiểu học đi học lại: Phụ huynh 9 người 10 ý, vậy còn tương lai của con?

Nói về tâm lý của phụ huynh khi cho trẻ đi học lại, PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia Tâm lý, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục, Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, khi số ca nhiễm hàng ngày tăng cao, nhiều em lại chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 nên nguy cơ cũng sẽ lớn hơn. Cho nên sự lo lắng của phụ huynh là bình thường, dễ hiểu.

Tuy nhiên, ở đây có một vấn đề, đó là cách quản lý cảm xúc có phần né tránh, phóng đại nguy cơ của một số phụ huynh, học sinh.

“Do mở cửa trường học phải đảm bảo an toàn, các dịch vụ tiện ích tạm thời không kích hoạt, nên phụ huynh cảm thấy không tiện cho công việc của họ. Rồi quá trình hỗ trợ con đến trường, do dịch nên phụ huynh không được tham gia vào một số khâu như trước khiến họ bất an, lo lắng. Thực tế này khiến phụ huynh ưu tiên yếu tố an toàn, lựa chọn đặt an toàn lên hàng đầu với suy nghĩ cứ học, thi online đến khi nào ổn thì đi học lại”, PGS Nam phân tích.

PGS.TS Trần Thành Nam.

Theo PGS Nam, thời gian qua, phụ huynh vẫn cho trẻ tới vui nơi công cộng để tham dự các hoạt động, nhưng lại không muốn cho trẻ đến trường. Lý do, khi các bậc phụ huynh đưa con ra nơi công cộng, đồng nghĩa với việc họ ý thức được con trẻ ở nhà đến thời điểm này đã có những hệ quả lớn đến tinh thần và thể chất, vậy nên cần cân bằng lại tâm lý. Họ cần mang các con ra khỏi không gian ảo của máy tính, điện thoại, tivi để kết nối lại với môi trường thực.

Tuy nhiên, khi cho con ra nơi công cộng, bản thân phụ huynh sẽ đánh giá, kiểm soát được có nguy cơ gì không và có thể chủ động giảm nguy cơ, kiểm soát an toàn.