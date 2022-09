Học sinh Quảng Ngãi nghỉ học từ ngày 27/9 để tránh bão

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vũ trang tại địa phương phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai công tác ứng phó, mưa lũ và sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương và người dân khi có yêu cầu.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, cơn bão Noru có sức gió mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, dự báo sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng từ đêm 25/9/2022. Sau đó khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc và vùng biển Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của bão, khả năng vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15. Vùng ven biển cấp 10-12, giật cấp 13, trong đất liền khu vực huyện, thị xã, thành phố khả năng mưa to đến rất to.