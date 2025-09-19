Đoạn video hơn 2 phút cho thấy cô giáo và nam sinh giằng co một món đồ. Khi cô kiên quyết không trả, cậu học sinh bất ngờ túm tóc, ấn đầu cô ngay trong lớp. Các bạn xung quanh chỉ đứng nhìn, không ai can ngăn.

Học sinh lớp 7 ở Hà Nội túm tóc, ấn đầu cô giáo trong lớp. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 19/9, đại diện UBND phường Định Công cho biết đã nhận được báo cáo của Trường THCS Đại Kim. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 16/9, khi sắp đến giờ nghỉ chuyển tiết, cô giáo T.T.T.H, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14 vào lớp để nhắc nhở học sinh.

Khi đang nhắc nhở, cô H. nhìn thấy em T.M.T - lớp trưởng cầm đồ chơi sắc nhọn nên đã yêu cầu học sinh đưa cho cô. Cô H. tuyên bố sẽ tịch thu đồ chơi này vì đây là đồ nguy hiểm, đã bị cấm trong nội quy nhà trường.