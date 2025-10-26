Học sinh lớp 3 ở Đà Nẵng trượt chân rơi xuống cống nước trước nhà, tử vong

Nhận thông tin, chính quyền xã Trà Tập cùng đại diện Trường Tiểu học Chu Văn An đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Tại xã Trà Tập, mưa lớn kéo dài trong ngày 26/10 cũng khiến lượng đất, cát và nước từ đoạn đường ATK đang thi công đổ xuống khu dân cư Cheng Tong (làng Ngok Nâm), gây ngập cục bộ một số tuyến đường nội bộ, nguy cơ tràn vào nhà dân.

Ngoài ra, tuyến ĐH3 từ trụ sở Công an xã dẫn vào các thôn 1, 2, 3, 4 bị sạt lở nhiều điểm. Tại thôn 1, 15 hộ dân bị sạt mái taluy hiên, có nguy cơ hư hỏng nhà, chính quyền đã yêu cầu di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, để đảm bảo an toàn cho học sinh, xã đã quyết định cho học sinh trên toàn địa bàn được nghỉ học vào ngày mai (27/10).