Học sinh lớp 10 ở Bắc Ninh 'bẻ khóa' nhiều kênh truyền hình lớn trong 30 giây, lập nên hệ thống truyền hình lậu gần 1000 kênh

Ông Hán Việt Linh, Phó Chánh văn phòng của VTVcab cho biết, vụ việc VThanhTV đã phơi bày những lỗ hổng lớn trong hệ thống bảo mật của nhiều nhà cung cấp truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Ảnh PV.

Học sinh lớp 10 điều hành loạt kênh phát sóng lậu

Chia sẻ về vấn nạn vi phạm bản quyền truyền hình, ông Hán Việt Linh, Phó Chánh văn phòng của VTVcab tiết lộ: “Một học sinh lớp 10 ở Bắc Giang (cũ) đã dựng nên hệ thống truyền hình lậu quy mô lớn mang tên VThanhTV. Hệ thống này không chỉ có tới hơn 5.000 thành viên mà còn cung cấp gần 1.000 kênh truyền hình từ trung ương, địa phương đến quốc tế, bao gồm cả nội dung độc quyền của nhiều nhà đài lớn”.

Đáng nói, thiếu niên này không cần đến máy chủ hay phần cứng cao cấp, mà chỉ dùng chiếc điện thoại cùi bắp và học cách phá mã hóa từ các hội nhóm công nghệ ngầm trên mạng xã hội.