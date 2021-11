Học sinh là F0, nhiều địa phương khẩn cấp dừng học trực tiếp

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau vừa thông báo cho tất cả các trường tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 2/11, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Đây là lần thứ 2, ngành GD&ĐT tỉnh này cho các trường tạm dừng dạy và học trực tiếp trên lớp để đảm bảo an toàn sức khỏe cho thầy cô giáo, học sinh.

Tương tự, thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) vừa thông báo khẩn, cho học sinh tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 2/11.

Lý do học sinh tạm dừng đến trường do phát hiện 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng với lịch trình di chuyển phức tạp. Thành phố Thái Nguyên đang triển khai xét nghiệm với toàn bộ học sinh, giáo viên, nhân viên một số trường học liên quan trên địa bàn: THPT Chu Văn An, THCS Tích Lương, THCS Phú Xá, THCS Độc Lập, Tiểu học Độc Lập.

Học sinh là F0, nhiều địa phương khẩn cấp dừng việc học trực tiếp.

Tại Hà Giang, UBND tỉnh này vừa đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc cho trẻ mầm non, Tiểu học, THCS, THPT nghỉ học từ 1/11 đến hết 13/11. Từ tối 25/10 đến ngày 1/11, Hà Giang ghi nhận 253 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó nhiều ca mắc là học sinh.