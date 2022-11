Học quý cô người Pháp cách phối đồ tinh tế với tông màu trung tính

Nếu thường xuyên lướt Instagram và Pinterest, chị em sẽ không còn lạ lẫm với với những bức ảnh khoe trang phục cực sành điệu của cô nàng Carla. Sở hữu gu thời trang tối giản và tinh tế, Carla thường lựa chọn trang phục mang tông màu trung tính vừa dễ mặc lại siêu nhã nhặn, đủ sức đốn tim bất kỳ ai. Nếu muốn mặc đẹp hơn vào mùa thu này, chị em nhất định không được bỏ lỡ loạt gợi ý phối đồ chuẩn sang xịn mịn của cô nàng này.

Be là tông màu được nàng blogger người Pháp vô cùng ưa chuộng. Bất kỳ trang phục nào, Carla cũng ưu tiên phối những món đồ màu be nhẹ nhàng để vẻ ngoài thêm nền nã và nhã nhặn. Đơn cử là cách phối áo len thừng tông be và chân váy ngắn màu đen siêu sang này. Bạn có thể phối thêm đôi giày loafer là đã có ngay diện mạo xinh xắn không thua kém các cô nàng người Pháp.

Những món đồ mà Carla lựa chọn thường có kích thước vừa vặn với cơ thể để tôn lên các đường nét mềm mại. Với chiếc quần vải ống rộng, nữ blogger kết hợp với áo ba lỗ đơn giản phù hợp với thời tiết mát mẻ ngày thu. Cùng với đó là cách tô điểm thêm cho set đồ với chiếc áo thun buộc ngang vai.