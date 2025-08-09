Học phí, viện phí có thể được giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân

Phạm vi và mức giảm trừ cần được cân nhắc kỹ, tính toán phù hợp để vừa đạt mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế, vừa bảo đảm vai trò của chính sách thuế thu nhập cá nhân như một công cụ điều tiết và phân phối lại thu nhập trong nền kinh tế.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Được, Trưởng ban chính sách Hội Tư vấn và Đại lý thuế TPHCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín, đánh giá việc Bộ Tài chính lắng nghe ý kiến, tham khảo kinh nghiệm quốc tế khi đưa những chi phí đặc thù khác liên quan đến giáo dục, y tế cho người nộp thuế và người phụ thuộc là điều đáng mừng.

Điều này thể hiện sự cầu thị của cơ quan soạn thảo, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn, nhất là việc đề nghị Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, ông Được cho rằng cần quy định ngưỡng trần cụ thể đối với chi phí y tế và giáo dục được khấu trừ thuế, nhằm đảm bảo các khoản chi này không vượt quá một tỷ lệ nhất định so với thu nhập của người nộp thuế. Một phương án khác là có thể dựa trên mức chi phí của bệnh viện và trường học công lập để tính toán mức khấu trừ hợp lý.

Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2025).