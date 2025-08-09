Học phí, viện phí có thể được giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân

Nguyễn Lê| 08/09/2025 11:15

Bộ Tài chính đề xuất, người nộp thuế được giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và của người phụ thuộc.

Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định không tính vào thu nhập chịu thuế các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản trợ cấp, phụ cấp đặc thù, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo...

Tại dự thảo tờ trình dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất của Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định, bộ này đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ đặc thù khác bên cạnh các khoản đóng góp đã được quy định tại luật hiện hành trước khi tính thuế cho cá nhân người nộp thuế.

Cụ thể, người nộp thuế được giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc.

thue thu nhap ca nhan.jpg
Bộ Tài chính đề xuất giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo. Ảnh: Thanh Hùng

Phạm vi và mức giảm trừ cần được cân nhắc kỹ, tính toán phù hợp để vừa đạt mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế, vừa bảo đảm vai trò của chính sách thuế thu nhập cá nhân như một công cụ điều tiết và phân phối lại thu nhập trong nền kinh tế.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết nhằm đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Được, Trưởng ban chính sách Hội Tư vấn và Đại lý thuế TPHCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín, đánh giá việc Bộ Tài chính lắng nghe ý kiến, tham khảo kinh nghiệm quốc tế khi đưa những chi phí đặc thù khác liên quan đến giáo dục, y tế cho người nộp thuế và người phụ thuộc là điều đáng mừng.

Điều này thể hiện sự cầu thị của cơ quan soạn thảo, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn, nhất là việc đề nghị Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, ông Được cho rằng cần quy định ngưỡng trần cụ thể đối với chi phí y tế và giáo dục được khấu trừ thuế, nhằm đảm bảo các khoản chi này không vượt quá một tỷ lệ nhất định so với thu nhập của người nộp thuế. Một phương án khác là có thể dựa trên mức chi phí của bệnh viện và trường học công lập để tính toán mức khấu trừ hợp lý.

Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2025).

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hoc-phi-vien-phi-co-the-duoc-giam-tru-truoc-khi-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-2439491.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/hoc-phi-vien-phi-co-the-duoc-giam-tru-truoc-khi-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-2439491.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tài chính ngân hàng
            Học phí, viện phí có thể được giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO