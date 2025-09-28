Học phí ở các trường đại học doanh thu nghìn tỷ, có trường tới cả trăm triệu/năm

Hiện có 12 đại học doanh thu nghìn tỷ tại Việt Nam.
Nhóm trường công lập gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.
4 trường tư thục gồm: Trường Đại học FPT, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trường Đại học Văn Lang.
|TRƯỜNG
|HỌC PHÍ
|Trường Đại học Bách khoa TPHCM
|- Chương trình chính quy, tiêu chuẩn: 30 triệu đồng/năm.
- Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, chương trình tiên tiến, chuyển tiếp quốc tế: 80 triệu đồng/năm.
- Chương trình định hướng/chuyển tiếp Nhật Bản: 60 triệu đồng/năm.
- Hệ vừa học vừa làm: 36 triệu đồng/năm.
- Hệ đào tạo từ xa: 24 triệu đồng/năm.
|Đại học Y Dược TPHCM
|- Răng - Hàm - Mặt: 84,7 triệu đồng/năm.
- Y khoa: 82,2 triệu đồng/năm.
- Dược học: 60,5 triệu đồng/năm.
- Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Hóa dược: 50 triệu đồng/năm.
- Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y tế công cộng: 46 triệu đồng/năm.
- Công tác xã hội: 30 triệu đồng/năm.
|Đại học Kinh tế TPHCM
|Học phí đối với đào tạo bằng tiếng Việt như sau:
- Chương trình tiên tiến quốc tế khoảng: 47,6 triệu đồng/năm.
- Chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) khoảng: 46,7 triệu đồng/năm.
- Chương trình tiên tiến (khối ngành III, VII) khoảng: 40 triệu đồng/năm.
- Các chương trình tiên tiến (khối ngành V) khoảng: 46 triệu đồng/năm.
- Cử nhân tài năng: 66 triệu đồng/năm.
- Asean Coop: 77 triệu đồng/năm.
Tại phân hiệu Vĩnh Long: 26-27 triệu đồng/năm.
|Trường Đại học Công nghiệp TPHCM
|- Khối ngành Kinh tế: 32,8 triệu đồng/năm.
- Khối Công nghệ kỹ thuật: 33,5 triệu đồng/năm.
- Khối ngành Dược học: 53,5 triệu đồng/năm.
|Trường Đại học Tôn Đức Thắng
|- Chương trình tiêu chuẩn: Từ 29,77 đến 66,79 triệu đồng/năm.
- Chương trình tiên tiến: Từ 53 đến 64 triệu đồng/năm.
- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: Từ 78 đến 84 triệu đồng/năm.
- Chương trình liên kết quốc tế: Từ 75 đến 83 triệu đồng/năm.
- Phân hiệu Khánh Hòa: Từ 20 đến 24 triệu đồng/năm.
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|- Các chương trình đào tạo tiên tiến (Elitech): Từ 35 đến 45 triệu đồng/năm.
- Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10); Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: Từ 64 đến 67 triệu đồng/năm.
- Chương trình song bằng tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế: 51 triệu đồng/năm.
- Các chương trình hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế: 26-30 triệu đồng/kỳ.
|Đại học Kinh tế Quốc dân
|- Chương trình chuẩn: Từ 18 đến 25 triệu đồng/năm.
- Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE). đào tạo bằng tiếng Anh: Từ 41 đến 65 triệu đồng/năm.
|Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
|- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt: từ 32,5 đến 40 triệu đồng/năm.
- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: 62 triệu đồng/năm.
- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt-Nhật: 51 triệu đồng/năm.
|Trường Đại học Văn Lang
|- Chương trình tiêu chuẩn: 1-2 triệu đồng/tín chỉ, tương đương 40-76 triệu đồng/năm, tùy từng ngành (khoảng 24-38 tín chỉ/năm).
- Chương trình chất lượng cao: 2-2,7 triệu đồng/tín chỉ, tương đương 80 đến 102,6 triệu đồng/năm, tùy từng ngành (khoảng 24 đến 38 tín chỉ/năm).
- Chương trình liên kết: Từ 85 đến 140 triệu đồng/năm.
|Trường Đại học Công nghệ TPHCM
| - Khoá 2025, học phí gốc chương trình cử nhân là 14,5 triệu/kỳ, toàn khóa là 203 triệu đồng. Giảm 25% còn 154 triệu/khóa.
- Chương trình kỹ sư là 13 triệu/học kỳ, toàn khóa là 208 triệu đồng. Giảm 25% còn 157 triệu/khóa.
- Chương trình đặc thù (Kiến trúc, Dược, Thú y) là 15,5 triệu/kỳ, toàn khóa là 279 triệu đồng. Giảm 25% còn 198 triệu/khóa.
(Áp dụng cho khóa năm 2025, giảm 25% do tròn 30 năm thành lập trường)
|Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
|- Nhóm ngành sức khỏe: 15,2 triệu đồng/kỳ.
- Nhóm ngành Nghệ thuật, Mỹ thuật: 17,2 triệu đồng/kỳ.
- Nhóm ngành Khoa học Giáo dục: 19,5 triệu đồng/kỳ.
- Nhóm ngành Kinh tế - Luật: 12,5 triệu đồng/kỳ.
- Nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ: 14,3 triệu đồng/kỳ.
- Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn - Du lịch: 13,3 triệu đồng/kỳ.
- Cử nhân chuẩn quốc tế: 18,6 triệu đồng/kỳ.
- Chương trình chuẩn quốc tế là 19,8 triệu đồng/kỳ.
|Trường Đại học FPT
|Tại Hà Nội và TPHCM:
- Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Thiết kế, Truyền thông, Kinh tế; 3 học kỳ đầu là 31,6 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ tiếp theo là 33,6 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ cuối là 35,8 triệu đồng/kỳ.
- Nhóm ngành Ngôn ngữ, Luật có học phí 3 học kỳ đầu là 22,1 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ tiếp theo là 25,5 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ cuối là 25 triệu đồng/kỳ.
Tại Đà Nẵng và Cần Thơ:
- Nhóm ngành Công nghệ, Kinh tế, Truyền thông: 3 học kỳ đầu là 22,1 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ tiếp theo là 25,5 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ cuối là 25 triệu đồng/kỳ.
- Nhóm ngành Ngôn ngữ, Luật có học phí 3 học kỳ đầu là 15,4 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ tiếp theo là 16,4 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ cuối là 17,5 triệu đồng/kỳ.