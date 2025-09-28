Học phí ở các trường đại học doanh thu nghìn tỷ, có trường tới cả trăm triệu/năm

TRƯỜNG HỌC PHÍ

Trường Đại học Bách khoa TPHCM - Chương trình chính quy, tiêu chuẩn: 30 triệu đồng/năm.

- Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, chương trình tiên tiến, chuyển tiếp quốc tế: 80 triệu đồng/năm.

- Chương trình định hướng/chuyển tiếp Nhật Bản: 60 triệu đồng/năm.

- Hệ vừa học vừa làm: 36 triệu đồng/năm.

- Hệ đào tạo từ xa: 24 triệu đồng/năm.



Đại học Y Dược TPHCM - Răng - Hàm - Mặt: 84,7 triệu đồng/năm.

- Y khoa: 82,2 triệu đồng/năm.

- Dược học: 60,5 triệu đồng/năm.

- Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Hóa dược: 50 triệu đồng/năm.

- Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y tế công cộng: 46 triệu đồng/năm.

- Công tác xã hội: 30 triệu đồng/năm.



Đại học Kinh tế TPHCM Học phí đối với đào tạo bằng tiếng Việt như sau:

- Chương trình tiên tiến quốc tế khoảng: 47,6 triệu đồng/năm.

- Chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) khoảng: 46,7 triệu đồng/năm.

- Chương trình tiên tiến (khối ngành III, VII) khoảng: 40 triệu đồng/năm.

- Các chương trình tiên tiến (khối ngành V) khoảng: 46 triệu đồng/năm.

- Cử nhân tài năng: 66 triệu đồng/năm.

- Asean Coop: 77 triệu đồng/năm.

Tại phân hiệu Vĩnh Long: 26-27 triệu đồng/năm.



Trường Đại học Công nghiệp TPHCM - Khối ngành Kinh tế: 32,8 triệu đồng/năm.

- Khối Công nghệ kỹ thuật: 33,5 triệu đồng/năm.

- Khối ngành Dược học: 53,5 triệu đồng/năm.



Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Chương trình tiêu chuẩn: Từ 29,77 đến 66,79 triệu đồng/năm.

- Chương trình tiên tiến: Từ 53 đến 64 triệu đồng/năm.

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: Từ 78 đến 84 triệu đồng/năm.

- Chương trình liên kết quốc tế: Từ 75 đến 83 triệu đồng/năm.

- Phân hiệu Khánh Hòa: Từ 20 đến 24 triệu đồng/năm.



Đại học Bách khoa Hà Nội - Các chương trình đào tạo tiên tiến (Elitech): Từ 35 đến 45 triệu đồng/năm.

- Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10); Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: Từ 64 đến 67 triệu đồng/năm.

- Chương trình song bằng tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế: 51 triệu đồng/năm.

- Các chương trình hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế: 26-30 triệu đồng/kỳ.



Đại học Kinh tế Quốc dân

- Chương trình chuẩn: Từ 18 đến 25 triệu đồng/năm.

- Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE). đào tạo bằng tiếng Anh: Từ 41 đến 65 triệu đồng/năm.



Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM - Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt: từ 32,5 đến 40 triệu đồng/năm.

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: 62 triệu đồng/năm.

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt-Nhật: 51 triệu đồng/năm.



Trường Đại học Văn Lang - Chương trình tiêu chuẩn: 1-2 triệu đồng/tín chỉ, tương đương 40-76 triệu đồng/năm, tùy từng ngành (khoảng 24-38 tín chỉ/năm).

- Chương trình chất lượng cao: 2-2,7 triệu đồng/tín chỉ, tương đương 80 đến 102,6 triệu đồng/năm, tùy từng ngành (khoảng 24 đến 38 tín chỉ/năm).

- Chương trình liên kết: Từ 85 đến 140 triệu đồng/năm.



Trường Đại học Công nghệ TPHCM - Khoá 2025, học phí gốc chương trình cử nhân là 14,5 triệu/kỳ, toàn khóa là 203 triệu đồng. Giảm 25% còn 154 triệu/khóa.

- Chương trình kỹ sư là 13 triệu/học kỳ, toàn khóa là 208 triệu đồng. Giảm 25% còn 157 triệu/khóa.

- Chương trình đặc thù (Kiến trúc, Dược, Thú y) là 15,5 triệu/kỳ, toàn khóa là 279 triệu đồng. Giảm 25% còn 198 triệu/khóa.

(Áp dụng cho khóa năm 2025, giảm 25% do tròn 30 năm thành lập trường)



Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - Nhóm ngành sức khỏe: 15,2 triệu đồng/kỳ.

- Nhóm ngành Nghệ thuật, Mỹ thuật: 17,2 triệu đồng/kỳ.

- Nhóm ngành Khoa học Giáo dục: 19,5 triệu đồng/kỳ.

- Nhóm ngành Kinh tế - Luật: 12,5 triệu đồng/kỳ.

- Nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ: 14,3 triệu đồng/kỳ.

- Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn - Du lịch: 13,3 triệu đồng/kỳ.

- Cử nhân chuẩn quốc tế: 18,6 triệu đồng/kỳ.

- Chương trình chuẩn quốc tế là 19,8 triệu đồng/kỳ.

