Học online quá lâu, trường ở Anh thuê chuyên gia về dạy trẻ cầm bút

Theo The Guardian, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, suốt thời gian dài, học sinh tại Anh thiếu cơ hội rèn luyện kỹ năng cầm bút. Khi trẻ trở lại trường vào tháng 9, nhiều em sẽ phải dành thêm thời gian với chuyên gia trị liệu để rèn cách cầm bút, đưa nét. Những người này đặc biệt được tuyển dụng để hỗ trợ học sinh bị tụt lại phía sau do đại dịch.

Ông Geoff Barton, Tổng thư ký Hiệp hội Lãnh đạo các trường học và đại học, khẳng định đại dịch tác động rất lớn đến việc học tập. Bằng chứng mới nhất là kết quả kỳ thi SAT khi tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn về kỹ năng viết, toán, ngữ pháp, dấu câu, chính tả giảm khá rõ rệt so với năm 2019, trước khi đại dịch diễn ra. Đối với kỹ năng viết, tỷ lệ này giảm 10%.